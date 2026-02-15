Voetbalster Jaimy Ravensbergen nam zondagochtend nog afscheid van haar oma, enkele uren later maakt ze een hattrick in een met emotie beladen middag. FC Twente won uiteindelijk 5-1 van Heerenveen.

Het werd een zware zondag voor Ravensbergen. De aanvalster moest in de ochtend afscheid nemen van haar 91-jarige oma, die eerder week was overleden, maar besloot na overleg toch aan de aftrap te verschijnen bij het duel van FC Twente met Heerenveen.

Op het veld liet de 24-jarige speelster haar klasse ondanks de moeilijke ochtend spreken. Nog voor rust sloeg ze twee keer toe en zette ze Twente op een comfortabele 3-1-voorsprong. Na haar eerste goal liep ze direct naar haar ouders langs de lijn, waar de emoties haar zichtbaar te veel werden.

Eerbetoon

Elf minuten voor tijd completeerde Ravensbergen haar hattrick vanaf de strafschopstip. Na de rake penalty wees ze naar de hemel, een duidelijk eerbetoon. In de slotfase was ze ook nog aangever bij de 5-1 van Katelyn Hendriks. Jill Roord had eerder de score geopend voor de Tukkers.

Dankzij de overtuigende zege verstevigde FC Twente de koppositie in de Eredivisie. De ploeg heeft nu vier punten voorsprong op PSV, dat op een besneeuwd veld met 3-0 won van PEC Zwolle via treffers van Chimera Ripa, Riola Xhemaili en Shanice van de Sanden

PSV klom daarmee naar de tweede plek, ten koste van Feyenoord, dat bij ADO Den Haag bleef steken op 1-1. NAC Breda – Ajax en FC Utrecht – Excelsior werden vanwege de verwachte sneeuwval uitgesteld, terwijl HERA United – AZ halverwege bij een 0-2-stand werd gestaakt omdat het veld onbespeelbaar was geworden.