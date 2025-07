Voetbaltrainer John van 't Schip (61) was tot oktober 2023 getrouwd met Daniëlle Oonk. Zij overleed toen aan de gevolgen van kanker. Inmiddels heeft de bondscoach van Armenië het gezellig met een hele goede bekende van hem en zijn wijlen echtgenote.

De voormalig aanvaller, die als profvoetballer alleen voor Ajax en Genoa uitkwam, staat op de cover van de nieuwe editie van Story. De tekst op de cover luidt: "Bijna 2 jaar na haar overlijden: vriendin van overleden vrouw Daniëlle laat John van 't Schip weer stralen."

Liefdevol

Op de foto zijn Van 't Schip en de vrouw met elkaar te zien terwijl ze een kus aan elkaar geven. De vriendin van de overleden Daniëlle Oonk heet volgens het blad ook Daniëlle, met als achternaam Zwanikken (55 jaar). Ze werden samen gespot op een Amsterdams terras. Het blad meldt ook nog dat ze een arm om elkaar heensloegen. "De sfeer was zeer liefdevol", aldus het tijdschrift.

De twee zijn al langer bevriend met elkaar. Van een liefdesrelatie is nog geen sprake, benadrukt het blad. De omgeving van de trainer zou het geen probleem vinden, mocht het zich wel die kant op ontwikkelen.

Model

Zwanikken was of is actief als model. Ze staat ingeschreven bij diverse modellenbureaus. Zo heeft ze meerdere shoots gedaan voor (Duitse) modewinkels.

Geschiedenis van John van 't Schip

De levenspartner van Van 't Schip overleed op 55-jarige leeftijd op 10 oktober 2023. Ze leed al lange tijd aan uitgezaaide endeldarmkanker. Ze is de dochter van zangeres en actrice Willeke Alberti en Joop Oonk. Samen met de oud-voetballer heeft Daniëlle twee kinderen: Estelle en Davey.

In hetzelfde jaar dat zijn vrouw overleed maakte Van 't Schip het seizoen af bij Ajax. In november 2024 vertrok hij uit Amsterdam. Hij zou eigenlijk aan de club verbonden blijven door te werken in het technisch management, maar in goed overleg zagen beide partijen daar vanaf. De maanden daarvoor leidde hij Ajax in een turbulent seizoen naar de vijfde plaats in de Eredivisie. In februari 2025 werd hij aangesteld als bondscoach van Armenië. In het verleden was hij onder andere trainer van PEC Zwolle en het nationale team van Griekenland.