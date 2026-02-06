De spanning loopt hoog op in de VriendenLoterij Eredivisie en de onvrede groeit in verschillende steden gestaag. FC Utrecht - Feyenoord is zo'n wedstrijd waarbij beide trainers zwaar onder vuur liggen en waaraan conclusies verbonden gaan worden. Ron Jans en Robin van Persie zijn gewaarschuwd.

Het is een onvermijdelijk feit: dit jaar worden trainers redelijk snel de laan uitgestuurd. Het begon met John Heitinga, Joseph Oosting moest eraan geloven en ondertussen zijn ook Bas Sibum en Maarten Martens de laan uit. Voor Robin van Persie en Ron Jans is de druk op hun positie ook niet nieuw. Ze presteren allebei al tijden dramatisch. Waren de omstandigheden anders geweest, waren ze allebei al ontslagen. Dat maakt aanstaand duel nog interessanter.

Dramatisch vooruitzicht

Voorgangers werden namelijk al voor minder de laan uitgestuurd, maar de clubs zitten allebei in een spagaat. Robin van Persie is een held van de club en zijn positie is min of meer verbonden aan de algemeen én technisch directeur Dennis te Kloese bij Feyenoord. Met een ontslag van Van Persie zou Feyenoord in een nog grotere crisis vallen die niet te overzien is.

Het rommelt al weken bij de Rotterdammers, intern lijkt niemand het eens te worden, wat in het voordeel van Van Persie valt. Want voor de resultaten hoeft hij niet aan te blijven. Sinds de eerste verliespartij tegen PSV, eind oktober vorig jaar, heeft Feyenoord enkel nog maar gewonnen van FC Volendam, PEC Zwolle en Heracles. Een schrikbarende statistiek. Na het abominabele optreden tegen PSV worden de messen opnieuw geslepen in Rotterdam.

Situatie Jans

Bij FC Utrecht geldt een heel ander dilemma, want zij zitten met een trainer die zijn pensioen heeft aangekondigd. Dan denk je wel twee keer na als je iemand wil ontslaan. Maar als je naar de resultaten kijkt, verklaart iedereen de club voor gek. Er werd dit hele seizoen, dat al een goede zes maanden aan de gang is, pas zeven keer gewonnen.

Eén van de peilers die clubs gebruiken om te meten of een trainer weg moet, is het geloof van de selectie en of ze nog wel kunnen overbrengen wat ze willen bewerkstelligen. Bij Feyenoord staan nu voor het eerst vraagtekens achter dat criterium nadat Van Persie zijn ploeg totaal niet aan de praat kreeg tegen PSV. Alles wat hij wilde, gebeurde niet. Een oplossing voor Van Persie is mijlenver weg in Rotterdam.

Gokken of ingrijpen?

Bij Utrecht gaat die vlag minder op want daar loopt een coach die volgend jaar weg is. Dat doet wat met de dynamiek van de groep en ondertussen is er van de laatste 12 wedstrijden maar één gewonnen. Een bekerduel met TOP Oss. Maar stuur je een trainer zomaar op vervroegd pensioen? Of moet de trainer zelf voortijdig de voordeur pakken? Doorgaan op deze manier lijkt in ieder geval niet de oplossing.

Dan is er nog één outsider: Melvin Boel. De bus van Go Ahead Eagles werd vorig weekend al opgewacht door boze fans en donderdagavond verloor hij ook de hoop op de Eurojackpot KNVB Beker. Telstar was te sterk voor de huidig bekerwinnaar.

De vraag doet zich voor: wie is de volgende trainer die slachtoffer gaat worden van de VriendenLoterij Eredivisie die onder hoogspanning staat? Gaan alle balletjes goed vallen, of wordt de druk ondraaglijk?

