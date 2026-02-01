Komende zondag staat de Eredivisie in brand. PSV ontvangt Feyenoord in Eindhoven en juist richting die topper klinkt er twijfel én kritiek rond de man die bij Feyenoord steeds meer onder een vergrootglas ligt: Robin van Persie. Oud-spits Michael Mols trekt daarbij een opvallende parallel met Marco van Basten. "Het niveau in Nederland is gewoon minder geworden", zegt Mols tegen Sportnieuws.nl.

Volgens Mols is de favorietenrol duidelijk. "Op papier zou ik sowieso zeggen dat PSV wint. Robin van Persie heeft het gewoon heel lastig bij Feyenoord. Ik denk dat hij een beetje hetzelfde ervaart als Marco van Basten in zijn tijd als trainer. Robin is gewend om in het buitenland te werken, maar in Nederland heb je gewoon te maken met een ander niveau. Dan is het af en toe misschien ook wat lastig over te brengen of het komt verkeerd over", concludeert Mols.

Dieper probleem in Nederland

Die vergelijking met Van Basten raakt volgens Mols aan een dieper probleem in het Nederlandse voetbal. "Het niveau in Nederland is gewoon minder geworden. Je hoopt elke week weer dat ze het in Europees verband goed doen, maar het valt toch tegen. Ik denk dat het te maken heeft met spelers die te snel naar het buitenland gaan. Hoeveel talenten, die op jonge leeftijd zijn vertrokken uit Nederland, kun je opnoemen die in het buitenland geslaagd zijn? Dat zijn er niet veel."

De oud-spits ziet daarin een structurele oorzaak voor de worsteling van trainers als Van Persie. "Als je 24 of 25 bent, dan kom je heel anders binnen in een kleedkamer bij een buitenlandse club. Dan is de kans vele malen groter dat je een succes wordt én dan gaat het niveau in Nederland ook omhoog", vindt Mols, die zelf pas op 29-jarige leeftijd naar het buitenland vertrok. Hij speelde vijf jaar voor Rangers in Schotland.

Vele blessures

Sportnieuws.nl sprak ook met ex-Feyenoorder Daryl Janmaat over de situatie bij zijn oude club. Tegen Real Betis in de Europa League waren er maar liefst twaalf spelers afwezig. "Ze zitten gewoon in een lastige situatie, al een paar maanden", ziet Janmaat van een afstand. "Maar ik heb wel het vertrouwen in het werk van Robin van Persie. Ik heb het ook wel een beetje met hem te doen. Als je zoveel blessures hebt, daar is bijna niet tegenaan te werken", zegt de ex-international, die twee jaar voor de Rotterdammers speelde.

Volgens Janmaat is de context cruciaal om Feyenoord en Van Persie te beoordelen. "Tegenwoordig spelen ze ook wel veel wedstrijden achter elkaar, dus de belasting is sowieso heel erg extreem. Soms zit je ook wel in een fase waarin iedereen tegelijkertijd geblesseerd raakt. Dat vind ik wel vervelend om te zien", aldus Janmaat.

Mooie kans voor jeugdspelers

Hoewel Feyenoord en Van Persie momenteel voor een lastige puzzel staan, ziet de 34-voudig international van Oranje ook kansen. "Tegen Betis stonden er ineens ook heel veel jeugdspelers. Aan de ene kant is dat natuurlijk vervelend, maar het is ook mooi dat zij wel de kansen krijgen", gaat Janmaat verder. "Ik hoop dat Feyenoord er weer bovenop komt."

