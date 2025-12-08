Mohamed Salah was het hoofdonderwerp bij de persconferentie van Liverpool-trainer Arne Slot van maandagavond. Eigenlijk wilde de Nederlander praten over de Champions League-wedstrijd tegen Inter. Maar de Egyptische aanvaller heeft een grote rel veroorzaakt bij The Reds.

De 33-jarige Salah, die al sinds 2017 bij Liverpool speelt en uitgroeide tot een ware clublegende, gaf in het weekend een keihard interview. Salah stelde dat zijn band met Slot kapot is, dat iemand bij de club hem onder de bus wil gooien en dat er een kans is dat hij snel afscheid neemt van de Engelse kampioen. Al een paar duels op rij staat Salah niet in de basis en dat zint hem niet.

Persconferentie Arne Slot

Slot stond de pers kalm te woord. Geduldig legde hij uit dat hij ook niet van alle opmerkingen van Salah wist en wie of wat de Egyptische topspeler ermee bedoelde. En dat hij daarom niet tot op detail kan ingaan op de uitspraken. En dat het niet uitgesloten is dat Salah binnenkort weer bij de selectie wordt gehaald.

Na een minuut of 17 vond de persvoorlichter het wel genoeg. "He gasten, ik denk dat we moeten stoppen met vragen over Mo", zo greep hij in. "Dat waren dik tien minuten over Mo. Zullen we nu de focus leggen op de aanstaande wedstrijd?" Slot nam vervolgens een slokje water, met een grijns, omdat een journalist toch nog leek te proberen het gesprek op Salah te houden.

Inter

Salah ontbreekt in de selectie voor het treffen met Inter. "Het is niet voor het eerst dat een voetballer die niet speelt daar iets over zegt", aldus Slot. "Mijn reactie is helder. Daarom zit hij nu niet hier vanavond. Na morgen kijken we opnieuw naar de situatie. Nu ligt de focus op Inter. Maar het is altijd mogelijk dat een speler weer terugkeert in de selectie."

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.