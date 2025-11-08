Voormalig Eredivisie-voetballer Ernest Poku en Danilho Doekhi wisten zaterdag een glansrol te pakken in de Bundesliga. Poku hielp Bayer Leverkusen met een doelpunt en een assist aan een overwinning op Heidenheim. Doekhi scoorde twee doelpunten tijdens het duel tussen Union Berlin en Bayern München (2-2), waardoor laatstgenoemde voor het eerst puntenverlies leed dit seizoen.

Bayer Leverkusen heeft zaterdag keihard uitgehaald in de Bundesliga. De club waar oefenmeester Erik ten Hag dit seizoen een bliksemontslag kende, wist met liefst 6-0 te winnen van Heidenheim. Daarbij was een glansrol weggelegd voor Poku, die vorig seizoen voor AZ speelde. Poku scoorde de 4-0 op grandioze wijze en was daarnaast goed voor een assist.

Ernest Poku makes it four !!



Bundesliga | 🇩🇪 Leverkusen 4-0 Heidenheimpic.twitter.com/c8YAlaq3yt — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 8, 2025

Puntenverlies

Elders in Duitsland wist de Nederlands-Surinaamse Doekhi de hoofdrol naar zich toe te trekken tijdens het duel tussen Union Berlin en koploper Bayer München. De Duitse landskampioen is ijzersterk in de Bundesliga en staat liefst zes punten voor op de nummer twee, Red Bull Leipzig. Dat hadden twee punten meer kunnen zijn, maar dat wist Union Berlin dankzij Doekhi te voorkomen.

Doekhi, die voorheen bij Vitesse en in de jeugdopleiding van Ajax speelde, maakte de openingstreffer voor de ploeg uit Berlijn. Luís Diaz wist de koploper in de Bundesliga echter weer op gelijke hoogte te brengen, maar daarna bracht Doekhi zijn ploeg wederom op voorsprong. Dankzij een doelpunt van Harry Kane in de 90ste minuut wist de Duitse topploeg toch nog één punt veilig te stellen, maar het was de eerste keer dat Bayern München dit seizoen puntenverlies leed.

Bundesliga

Red Bull Leipzig, de huidige nummer twee in de Bundesliga, had het gat Bayern München kunnen verkleinen tot slechts vier punten verschil. Echter ging de ploeg met 3-1 onderuit op bezoek bij Hoffenheim, waardoor Bayern München nog altijd met een ruime voorsprong aan kop gaat in de Duitse competitie. VFL Wolfsburg met oefenmeester Paul Simonis ging vrijdag met 2-1 onderuit tegen Werder Bremen. De ploeg van de Nederlandse oefenmeester staat momenteel dertiende in de competitie.

