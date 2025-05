Voormalig Oranje-international en FC Twente-icoon komt zichzelf flink tegen bij 'rentree': 'Dat was even geleden...'

FC Twente-legende Wout Brama stopte twee jaar geleden met profvoetbal, maar keerde zaterdagavond terug op het veld bij de FC Twente All Stars. Tijdens het vriendschappelijke duel tegen de ex-profs van Schalke 04 kwam Brama zichzelf flink tegen. "Een paar dagen spierpijn en dan kunnen we er weer tegenaan", grapt de oud-middenvelder.

Brama erkent dat het eerste wedstrijdje in een behoorlijke tijd hem wel een beetje tegenviel. "Ik was blij dat het maar 35 minuten per helft was. De meeste gasten hebben ook wel last van hun kuiten. Mij niet uitgezonderd", lacht Brama na afloop in gesprek met Sportnieuws.nl. "Maar het is wel ontzettend leuk om hier te spelen. Met een Twente-shirt aan, samen met oud-teamgenoten, dat was alweer even geleden..."

Doelpuntloos gelijkspel

Het vriendschappelijke duel eindigde uiteindelijk in een doelpuntloos gelijkspel, ondanks twee grote kansen die beide op naam van Brama kwamen. "Ik was er twee keer dichtbij, maar het mocht niet zo zijn. Normaal is het simpel: als ik scoor, dan winnen we. Dat zeiden de jongens in de rust ook al. Maar ja, helaas. Desondanks heb ik genoten van elke minuut."

Brama bij de amateurs

Inmiddels speelt Brama enkel recreatief voor amateurclub PH, samen met zijn broers. "Ik val een paar keer per jaar in als ze een mannetje te kort komen, maar dat is meestal puur voor de lol. Dan sta ik achterin centraal, zodat ik het overzicht heb. Daarna heb ik ook wel een paar dagen spierpijn, maar daarna kan ik er wel weer tegenaan."

Is het fanatisme van de oud-profvoetballer al helemaal verdwenen? "Nee, dat is toch lastig. In het begin probeer ik het rustig aan te doen", geeft Brama toe. "Maar zodra je achter komt of iemand geeft je een tik, dan wordt het toch snel fanatieker dan je vooraf van plan was."

Reünie met Erik ten Hag

De avond had een extra dimensie voor Brama door het weerzien met zijn oud-trainer Erik ten Hag. "Dat is altijd bijzonder. Ik heb hem van jongs af aan gehad, bij de onder 17, 18 en 19. Later ook nog als assistent bij het eerste elftal en ik ben hem weer tegengekomen bij FC Utrecht. We hebben altijd een goede klik, dus ik vind het fijn om hem weer te zien. Het is toch mooi dat hij ook de moeite neemt om hier te zijn."

De vraag of Ten Hag veranderd is na zijn wereldwijde successen als trainer, beantwoordt Brama duidelijk: "Nee, natuurlijk niet. Hij is nog precies hetzelfde. Dat gaat nooit veranderen", sluit hij lachend af.