Na haar afscheid als international staat Sherida Spitse voor een nieuwe fase in haar carrière. Het boegbeeld van Oranje is nog altijd ambitieus bij Ajax en spreekt openlijk over haar toekomst. "Dan wil ik écht nog wel even doorgaan", stelt Spitse voor de camera van Sportnieuws.nl.

Oud-voetballer Rodney Sneijder organiseerde vrijdagmiddag een exclusief padeltoernooi met één duidelijk doel: geld inzamelen voor KWF Kankerbestrijding. Het toernooi bracht sporters, vrienden en bekenden samen, onder wie ook ex-international Sherida Spitse. "Ik had graag zelf mee willen doen, maar ik moet zondag zelf voetballen met Ajax. Dan moet je je prioriteiten stellen en dus kom ik graag even kijken voor Wesley en Rodney", zegt Spitse.

Bijzondere band met Sneijder

Spitse onderhoudt al een tijdje een warme band met de familie Sneijder, in het bijzonder met Wesley en Rodney. Die relatie ontstond niet toevallig en is alleen maar sterker geworden. "Dat is eigenlijk ontstaan met Holland Zingt Hazes", verklaart Spitse, die in 2024 werd meegenomen naar het concert door Wesley Sneijder. "En ik kwam ook veel bij DHSC, dé club van de familie."

"Dan heb je een bepaalde klik met elkaar, dat voel je vanaf dag één al. En dan hou je dus ook contact met elkaar en zie je elkaar ook wat vaker", gaat de ex-Oranje Leeuwin verder. Sneijder was onder meer aanwezig bij het afscheid van de recordinternational. "Die band is gewoon heel goed. We weten dat als we elkaar een tijdje niet zien, dan het nog steeds goed is. Als we elkaar willen en kunnen helpen, dan doen we dat. Dat vind ik wel iets moois."

Dat het padeltoernooi volledig in het teken stond van KWF, maakte de middag extra beladen. De ziekte heeft de Sneijder-familie tweemaal van dichtbij geraakt en dat is iets wat ook Spitse niet onberoerd laat. "Zij zijn natuurlijk beide ouders op hun hele jonge leeftijd verloren. Ik krijg het daar ook moeilijk mee, omdat het natuurlijk niet iets makkelijks is. En dat ze daar iets voor terug willen doen, dat verdient natuurlijk alleen maar respect."

Afscheid bij Oranje

Naast het goede doel werd Spitse ook gevraagd naar haar eigen loopbaan. Een half jaar geleden nam ze afscheid van het Nederlands elftal, een besluit dat haar zichtbaar rust heeft gebracht. Het leven zonder interlands vergt gewenning, maar levert haar ook kostbare tijd op. "Natuurlijk is het wennen na twintig jaar als international. Als je de meiden op televisie ziet, dan denk je: ik had mee willen doen. Maar als ik nu een weekend vrij heb met mijn kinderen, dat is me veel meer waard."

Hoewel ze Oranje heeft verlaten, is haar dagelijkse ritme nauwelijks veranderd. Bij Ajax blijft de ervaren middenvelder een vaste waarde, al merkt ze wel degelijk verschil tijdens interlandperiodes. "Gelukkig heb ik Ajax nog", lacht de 36-jarige Spitse. "Alleen als er nu een interlandperiode is, dan heb ik geen Oranje. Het betekent dat we af en toe een weekend vrij zijn en dat is echt wel een verschil. Voor mij betekent dat heel veel. Ik haal héél veel energie uit tijd met mijn kinderen."

Einde carrière voor Spitse?

Het einde van haar indrukwekkende carrière komt langzaam in zicht, al is een definitieve datum nog niet vastgesteld. "Ik heb nog een contract tot de zomer van 2027, dus dan ben ik 37", vervolgt Spitse, die aangeeft dat het getal acht bij vrijwel elke belangrijke beslissing in haar carrière een rol speelde. Spitse speelde vrijwel haar gehele carrière met rugnummer acht, droeg het Oranje-shirt maar liefst 248 interlands en kwam uit op acht eindtoernooien: vijf EK’s en drie WK’s.

Het is dus niet uit te sluiten dat Spitse er nog een jaar achteraan plakt. "Het is ook maar net hoe ik mij voel. Kijk, vind ik het nog leuk? Voel ik me fit? Herstel ik nog snel genoeg? Loop ik niet achteraan op de trainingen en wedstrijden? Als dat niet het geval is, dan wil ik echt nog wel even doorgaan. Maar goed, soms komt er ook een moment in je leven dat je denkt, het is goed zo. En wanneer dat zal zijn, weet ik niet. Misschien wel op mijn 38e, dat zou wel heel leuk zijn. Dan is alles met een 8", besluit Spitse.