Voormalig profvoetballer (41) plotseling overleden na dartsavond in café

De voetbalwereld reageert geschokt op het plotselinge overlijden van oud-prof Roel de Graaff. De voormalig aanvaller overleed vrijdagavond op 41-jarige leeftijd, tijdens een avond met vrienden in Pijnacker. Wat een ontspannen uitje had moeten zijn, eindigde in een tragedie.

Volgens berichten was De Graaff met zijn dartsteam in een café in Pijnacker toen hij plotseling onwel werd. Omstanders en hulpdiensten deden er alles aan om hem te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Hij overleed ter plekke aan een hartstilstand. De schrik en verslagenheid bij zijn vrienden en aanwezigen in het café waren groot.

Roel de Graaff begon zijn voetbalcarrière bij amateurclub Oliveo in Pijnacker. Op jonge leeftijd viel hij op en stroomde hij door naar de jeugdopleiding van Feyenoord, waar hij jarenlang op Varkenoord speelde. In de B-jeugd kwam hij uit in een talentvolle lichting met onder anderen Robin van Persie. Ondanks zijn technische kwaliteiten en sterke mentaliteit brak hij niet door bij Feyenoord 1.

Na zijn vertrek uit Rotterdam speelde De Graaff een seizoen bij DHC, waarna hij werd opgepikt door Sparta. Daar speelde hij vooral in het tweede elftal, maar hij wist uiteindelijk wel zijn plek in het profvoetbal te veroveren. In totaal kwam hij tot 107 officiële wedstrijden voor Sparta, Haarlem, FC Zwolle, FC Dordrecht en RBC Roosendaal. Hij scoorde daarin 22 doelpunten. Blessures, waaronder een gescheurde kruisband en een gebroken elleboog, hinderden hem vaak in zijn loopbaan.

Na zijn profcarrière keerde De Graaff terug naar DHC in Delft, waar hij nog samen speelde met zijn jongere broer René. Die was op zijn beurt actief bij onder meer Westlandia en Vitesse Delft. Roel bleef tot aan zijn afscheid in 2013 actief op het veld en was ook daarna nog geregeld op en rond de amateurvelden te vinden.

Buiten het veld stond De Graaff bekend als een vriendelijke, nuchtere man met een grote liefde voor sport en gezelligheid. Hij woonde in Delft, bleef betrokken bij zijn oude clubs en was lokaal een bekend gezicht. Zijn plotselinge overlijden komt dan ook hard aan—niet alleen bij familie en vrienden, maar ook bij oud-ploeggenoten, supporters en iedereen die hem van dichtbij heeft meegemaakt. In Delft, Pijnacker en ver daarbuiten wordt met verdriet gereageerd op het verlies van een geliefde voetballer en mens.