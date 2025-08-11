Voormalig toptrainer Ottmar Hitzfeld heeft zich openhartig uitgelaten over zijn mentale gezondheid. Hij bereikte als trainer van Borussia Dortmund en Bayern München meerdere keren zijn grens. "Je wil geen zwakte tonen."

De 76-jarige Hitzfeld doet uitgebreid zijn verhaal in Bild. De Duitser was jarenlang succesvol in de Bundesliga en in de Champions League. Hij won met Borussia Dortmund én Bayern München het belangrijkste toernooi op clubniveau. Van 2008 tot en met 2014 was hij bondscoach van Zwitserland, zijn laatste trainersklus.

'Bijna ingestort'

Het leven van een voetbaltrainer brengt veel stress met zich mee. "Ik heb meerdere keren bijna mijn grens bereikt en ben ik bijna ingestort. Het beroep van voetballer brengt, naast veel geld dat je graag accepteert, ook veel verantwoordelijkheid en nog meer druk met zich mee. Je moet presteren voor miljoenen toeschouwers, goed presteren en voldoen aan de verwachtingen van fans en publiek."

"Het probleem als voetbaltrainer is dat je binnen- en buitenkant soms ver uit elkaar liggen. In het openbaar kun en wil je geen zwakte tonen. Je slikt veel in."

Nooit zwakte tonen

Het gebeurt niet vaak dat een voetballer of voetbaltrainer eerlijk is over zijn mentale strijd tijdens de sport. "Als trainer moet je altijd de sterke man zijn, je mag nooit zwakte tonen. Vóór 2004 verloor ik langzaam maar zeker mijn kracht: ik kon niet meer uitschakelen", erkent de vijfvoudig kampioen van Duitsland.

Toen hij gevraagd werd bondscoach van Duitsland te worden, werd het druk in het hoofd van de trainer. "Drie dagen lang lig ik bijna alleen maar in bed en pieker ik. Het is heftig. Aan de ene kant is het aanbod als Duitse bondscoach verleidelijk."

"Het liefst trok ik de dekens over mijn hoofd en bleef ik slapen. Ik kreeg rugpijn en slaapproblemen. Het is vreselijk als je ineens geen energie meer hebt."

'Dát was mijn grootste fout'

Hij beschrijft een angstig moment. "Mijn keerpunt had ik in de auto. Ik kreeg plotseling enorme claustrofobie. Ik kreeg ademnood, alles werd benauwd, een vreselijk gevoel. Pas toen ik het raam omlaag draaide, werd het beter. Toen besefte ik: ik heb hulp nodig. Ik heb een psychiater nodig. Die schreef mij medicijnen voor, antidepressiva. Die hielpen mij om rustiger te worden."

Hitzfeld wees het aanbod voor de Duitse voetbalbond af. Hij moest eerst uitrusten. "Pas bijna drie jaar later was ik weer echt klaar om te werken. Sindsdien heb ik ook mijn telefoon op stil gezet. Vroeger dacht ik altijd: elk bericht is belangrijk, ik moet dag en nacht bereikbaar zijn. Dat was mijn grootste fout."

