Valentijn Driessen vindt dat Bas Nijhuis het duel tussen Ajax en FC Groningen niet had moeten laten starten. "Ze wisten dat dit ging gebeuren", vertelt Driessen bij Vandaag Inside over het vuurwerkincident. Johan Derksen denkt wel te weten wat Nijhuis motiveerde om het duel toch van start te laten gaan. "Dan krijgt hij de volledige vergoeding", lacht de presentator.

"Ja", antwoordt Driessen resoluut wanneer Wilfred Genee hem vraagt of hij de beslissing van scheidsrechter Bas Nijhuis om het duel tussen Ajax en FC Groningen te staken "laf" vond. "Dat heb ik ook tegen Bas gezegd; iedereen wist wat er ging gebeuren en toch heeft Bas hem op gang gebracht. Dat hadden ze eigenlijk niet moeten doen", oordeelt Driessen terwijl Nijhuis, die ook te gast is in de talkshow toekijkt.

"Ze wisten dat dit ging gebeuren", beargumenteert Driessen. "Het vuurwerk was al naar binnen gebracht, ze waren al door de hekken of door de nooduitgang binnen gekomen zonder kaarten, mensen met een stadionverbod. Iedereen wist dat. Bas wist dat ook en laat tóch aftrappen."

'Dubbel betaald'

Derksen denkt wel te weten waarom Nijhuis er voor koos om het duel toch van start te laten gaan. "Als Bas laat aftrappen, dan krijgt hij de volledige vergoeding. Die krijgt hij morgen weer", vertelt hij terwijl het publiek begint te lachen. "Dubbel betaald."

Later neemt Derksen het voor Nijhuis op. "Het is niet Bas zijn schuld, maar van de Ajax-leiding", stelt de presentator. "Zij hebben toegestaan dat de hooligans in Amsterdam de baas zijn en dat is pure angst, want anders worden ze geterroriseerd. Bij iedere club in Nederland is dat in iets mindere mate zo, maar ik denk dat nu het moment gekomen is dat clubs zelf moeten bepalen dat zij de baas zijn in eigen huis." Derksen pleit dan ook voor harde maatregelen en vindt dat de F-Side niet alleen tijdens de Klassieker leeg moet blijven. "De rest van het seizoen komt de F-Side er niet meer in", vindt hij.

Hilariteit tijdens reactie Nijhuis

Ook Nijhuis zelf werd om een reactie gevraagd, maar op het moment dat hij wilde antwoorden, werd hij verrast. Opeens klonken er geluidsfragmenten waarop vuurwerk te horen was en vormde er een groot rookgordijn om hem heen.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.