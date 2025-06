Vriendin Cristiano Ronaldo deelt beelden van feestende geliefde

Georgina Rodríguez, de vriendin van topvoetballer Cristiano Ronaldo, heeft op Instagram beelden gedeeld van haar feestende geliefde na het winnen van de finale in de Nations League. De Portugese ster mocht voor de tweede keer in zijn carrière de trofee van de Nations League omhoog houden.

Hoeveel prijzen Ronaldo ook gewonnen heeft in zijn leven; de ontlading en de emotie werd er zondag, na het winnen van de strafschoppen, niet minder op. De tranen rolden over zijn wangen. In de slotfase kreeg de ster een vervelend déjà-vu; hij zakte naar de grond en kon de wedstrijd, net als de EK-finale in 2016, niet afmaken.

Rodríguez op de tribune

Ronaldo had in elk geval een schouder om op uit te huilen na de ontlading. Rodríguez, zijn geliefde, was er de hele wedstrijd bij, en aanschouwde vanaf de de tribunes hoe haar geliefde wederom een prijs achter zijn naam zette. Op Instagram deelt ze vanaf haar plekje op de tribunes video's waarop een feestende Ronaldo is te zien onder begeleiding van het toepasselijke nummer We are the champions.

Nuchtere reactie

Hoe emotioneel en blij de goaltjesdief ook leek na de gewonnen finale, na afloop reageerde hij nuchter op de vraag wat dit betekent voor Portugal en het Portugese elftal: "deze prijs verandert niks voor ons. We spelen altijd met het doel om te winnen, elk toernooi waar we meedoen. We zeggen altijd: we zijn geen groot land, maar wel groots qua talent en persoonlijkheid. We willen nu meer en meer en daar gaan we voor werken."

Relatie

Ronaldo en Rodríguez zijn sinds 2026 gelukkig samen. De twee ontmoetten elkaar in een Gucci-winkel. Ronaldo heeft in totaal zes kinderen. Drie uit een vorige relatie en drie samen met Rodríguez. Eén van hun kinderen overleed, tot hun grote verdriet, tijdens de geboorte.

