Ajax gaat een kleine transfersom neerleggen bij Arsenal om Oleksandr Zinchenko los te weken, die daar een aflopend contract heeft. Eerder zouden de Amsterdammers hem op huurbasis overnemen, om hem vervolgens transfervrij vast te leggen. Waarom is er dan toch gekozen voor deze constructie?

De 29-jarige Zinchenko werd het afgelopen seizoen door Arsenal verhuurd aan Nottingham Forest. Maar sinds Sean Dyche daar aan het roer staat, komt de linksback annex defensieve middenvelder niet meer aan de bak. De Oekraïens international staat namelijk niet zozeer bekend om zijn verdedigende kwaliteiten, maar vooral om zijn voetbalkunsten.

Nottingham Forest vond het dus geen probleem om mee te werken aan het ontbinden van de overeenkomst, wat Arsenal de ruimte gaf om met Ajax te onderhandelen. Ajax zou eerst een som betalen om Zinchenko een half seizoen te lenen, waarna hij transfervrij zou zijn. Maar met die constructie zou de voormalig PSV'er de vrijheid houden om met andere teams te onderhandelen.

Simpele clausule

Ondanks dat hij maar voor een half seizoen in Amsterdam gaat tekenen, zal er een clausule in de deal zitten waardoor Ajax het contract automatisch kan verlengen. Dat zal de recordkampioen van Nederland doen als Zinchenko een positieve indruk achterlaat.

Zelfde verhaal geldt voor Takehiro Tomiyasu

Voor Takehiro Tomiyasu - die 23 keer samenspeelde met Zinchenko bij Arsenal - geldt een soortgelijke overeenkomst. De Japanse verdediger was transfervrij en herstellende van een blessure, tot Ajax besloot toe te slaan. Tomiyasu krijgt een half seizoen de kans om zichzelf te bewijzen, waarna zijn nieuwe club de optie heeft om zijn contract te verlengen.

Met die twee versterkingen heeft Ajax de gewenste versterkingen voor de achterhoede én voor de 6-positie. Zinchenko gaat de concurrentie aan met Owen Wijndal (linksachter) en kan ook als controlerende middenvelder worden ingezet. Tomiyasu richt zich op de rechtsbackpositie, maar kan overal in de defensie worden neergezet.

Extra transfers

Ondertussen raakt Ajax ook twee spelers kwijt. Voetbal International weet te melden dat Branco van den Boomen op huurbasis naar het Franse Angers vertrekt, terwijl Osasuna geld wil neerleggen voor de pas aangetrokken Raul Moro.

