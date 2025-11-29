Arne Slot staat voor een cruciale week waarin drie duels op de planning staan voor Liverpool. Volgens voetbalanalist en voormalig Liverpool-verdediger Jamie Carragher heeft de manager een week de tijd om zijn baan te redden.

Het krediet van Slot bij Liverpool staat al enige tijd onder druk vanwege de slechte vorm van The Reds. Nadat Liverpool deze week onderuitging tegen PSV in de Champions League, lijkt de Nederlandse trainer echt op de rand van ontslag te balanceren.

The Reds hebben drie wedstrijden in het tijdsbestek van een week op de planning staan. Carragher is duidelijk in zijn column in The Telegraph: Liverpool moet minimaal zeven punten halen, wil Slot kans maken om zijn baan te behouden.

'Cruciale week'

Liverpool-medium Empire of the Kop denkt ook dat de komende week beslissend kan zijn voor Slot. Zondag gaat Liverpool op bezoek bij West Ham. Woensdag treft het Sunderland in Anfield en zaterdag zes december gaat het op bezoek bij Leeds United. 'De geschiedenis leert dat Anfield geen langdurige middelmatigheid tolereert', schrijft het medium.

Mirror meldt dat de spelers van Liverpool van mening zijn dat Slot door hen in de steek gelaten wordt vanwege hun slechte prestaties op het veld. Slot heeft dat gevoel zelf niet. Dat vertelde hij tijdens de persconferentie.

Gunstige berichten voor Slot

Tussen alle wanhopige berichten door, zijn er wel wat signalen die gunstig kunnen zijn voor Slot. West Ham-trainer Nuno Espirito Santo meldde namelijk dat Nederlander Crysencio Summerville en Dinos Mavropanos, twee belangrijke spelers voor de club, twijfelgevallen zijn voor het duel met Liverpool. Zaterdagavond wordt definitief beoordeeld of zij inzetbaar zullen zijn.

Ontslag?

Bij een eventueel ontslag van Slot, zal Liverpool diep in de buidel moeten tasten. FootballTransfers meldt dat Slot acht miljoen euro per jaar verdient bij Liverpool. Bovendien heeft hij een lopend contract tot 2027. Bij een ontslag zou de Nederlander naar schatting recht hebben op een ontslagvergoeding van 12.666.654 euro.

