Manchester United-icoon verbaasd over interview Erik ten Hag: 'Als mijn coach dat zou zeggen...'

Manchester United verloor zondag voor de veertiende keer dit seizoen in de Premier League. Arsenal was op Old Trafford met 1-0 te sterk voor de nummer acht van Engeland. Erik ten Hag krijgt klap na klap en moest het na afloop weer eens verduren.

De positie van Ten Hag is erg wankel bij de club uit Manchester en de nederlaag van zondag helpt hem zeker niet. United zal gehoopt hebben zich te revancheren na de 4-0 vernedering door Crystal Palace eerder deze week, maar het duel met Arsenal eindigde opnieuw in een teleurstelling.

Donkere wolken pakken zich letterlijk samen boven Manchester United en Erik ten Hag na nieuw verlies Arsenal heeft Manchester United nog dieper het dal in gedrukt. De Londense ploeg won op Old Trafford een matige wedstrijd met minimaal verschil en gaat weer even aan kop van de Premier League. Boven United en Erik ten Hag pakten donkere wolken zich letterlijk samen.

'Als mijn coach dat zou zeggen...'

"De manier waarop ze op dit moment wedstrijd verliezen is armoedig", constateerde United-icoon Wayne Rooney bij Sky Sports. Ten Hag vertelde in zijn interview na het duel tegen Arsenal deze keer wel met de goede instelling het veld op waren gestapt. Daarmee gaf hij aan dat het tegen Crystal Palace niet het geval was. Dat is een 'flinke aanklacht' volgens Rooney: "De spelers moeten naar zichzelf kijken als de coach dat soort dingen zegt."

Van de regen in de drup: Erik ten Hag rijgt negatieve records aaneen bij Manchester United Manchester United stelde zondag voor de zoveelste keer dit seizoen teleur door thuis met 1-0 te verliezen van titelkandidaat Arsenal. Een nieuwe domper dus voor Erik ten Hag. De Nederlandse coach staat flink onder druk in Manchester en de negatieve records helpen hem ook niet.

Rooney, die meer dan 500 wedstrijden voor de club speelde, zou zelf echter niet van die woorden gediend zijn: "Als ik mijn coach dat zou horen zeggen dan zou ik het er niet bij laten zitten. Het lijkt erop dat de spelers proberen het seizoen uit te zitten. Ze gaan niet door het vuur voor hem."

'Gok pakt verkeerd uit'

The Mirror zag dat 'een gok' van Ten Hag niet goed uitpakte. Roy Keane had eerder deze week nog gezegd dat hij eerder een jeugdspeler centraal achterin zou zetten dan Casemiro na de beschamende nederlaag bij Crystal Palace, maar Ten Hag koos wederom voor de Braziliaan. Casemiro ging echter in de fout bij de tegengoal: 'Het vertrouwen van Ten Hag werd niet terugbetaald.'

De situatie van Ten Hag bij United wordt door Manchester Evening News op een passende manier omschreven: "Voor een zege tegen Arsenal kreeg je vooraf acht keer je inzet terug en tijdens de rust zelfs twintig keer. De quoteringen voor het vertrek van Ten Hag zullen een stuk lager zijn."