Manchester United-fan Luke Littler plaagt Liverpool weer eens na pijnlijke avond

Het zijn voor Luke Littler moeilijke tijden als fan van Manchester United, maar de darter heeft toch even zijn gram kunnen halen ten koste van rivaal Liverpool. De ploeg van Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch verspeelde maandagavond punten bij Aston Villa en dat was voor Littler reden genoeg om een sneertje uit te delen op Instagram.

Liverpool gaf in de slotfase een voorsprong van twee doelpunten uit handen en ging dus niet met drie punten terug naar huis. Dat lukte Manchester United eerder dit seizoen wel, toen het tegen de verhouding in won: 1-2. Luke Littler greep die gelegenheid even aan om een plagerige Instagram Story te posten met de uitslagen van Liverpool en zijn United bij Aston Villa. "Villa-uit is niet voor iedereen weggelegd", schrijft hij.

Luke Littler haalt zijn grap als Manchester United-fan © Instagram

Uitgefloten in Liverpool

De tienersensatie steekt zijn voorkeur voor United niet onder stoelen of banken. Zo maakte hij op sociale media ruzie met een speler van Brentford nadat United tegen die club punten verspeelde en haalde hij al eens uit naar Liverpool-manager Jürgen Klopp. Dat wordt de darter buiten Manchester niet altijd in dank afgenomen.

Luke Littler strooit extra zout in de wond na overwinning in Liverpool: 'Wat dacht je hiervan!' Luke Littler won donderdagavond speelronde 13 in de Premier League Darts. Daar waar de tienersensatie normaal gesproken erg geliefd is bij het publiek, werd hij in Liverpool onthaald met een flink fluitconcert. Littler reageerde ludiek en strooide een dag later nog extra zout in de wond.

Tijdens de dertiende speelronde van de Premier League Darts werd Littler in Liverpool keihard uitgefloten. Hij won overigens wel en nam revanche op het publiek. Littler stak beide handen in de lucht. Met links stak hij twee vingers op, terwijl hij met rechts een vuist maakte. De Engelsman doelde daarbij op de 2-0 nederlaag die Liverpool destijds moest slikken tegen stadsgenoot Everton. Een dag later schreef hij op X dat hij wél bovenaan staat, in tegenstelling tot Liverpool.

On🔝 how about that Liverpool!!🏆🏆 🏆 pic.twitter.com/rjwz8FNoal — Luke Littler (@LukeTheNuke180) April 26, 2024

Lastige tijd als United-fan

Als United-fan moet Littler het ook van dit soort plaagstootjes hebben, want het seizoen van Manchester United zelf is niet best. Erik ten Hag staat slechts achtste met zijn ploeg en lijkt zelfs naast Europees voetbal te grijpen. Daarnaast werd ook de Champions League-campagne een enorme teleurstelling omdat United voor de winterstop al was uitgeschakeld. De club rijgt inmiddels de negatieve records aaneen.

Alleen de winst van de FA Cup kan het seizoen nog een beetje kleur geven. United treft op zaterdag 25 mei net als vorig jaar Manchester City in de finale van het bekertoernooi. Wie daar waarschijnlijk ook bij is, is Littler. Hij laat daar helaas voor ons Nederlanders wel de Euro Tour in Rosmalen voor schieten.