PSV en de gemeente Eindhoven hebben vrijdagavond een intentieovereenkomst ondertekend, vlak voor het Eredivisieduel tegen Fortuna Sittard. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de plannen om het Philips Stadion met minimaal tienduizend extra zitplaatsen uit te breiden. Voor PSV vormt de intentieovereenkomst het startpunt van het verdere ontwerpproces, maar de club hoopt te verbouwen vanaf 2027.

Het exacte aantal plaatsen waarmee de thuishaven van de landskampioen wordt uitgebreid, wordt nog onderzocht. In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de samenwerking, kaders en randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden bij de uitwerking van de plannen, zoals op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en mobiliteit. Algemeen directeur Marcel Brands laat weten dat het in ieder geval een aardig zakcentje gaat kosten. "Gaat om vele tientallen miljoenen."

Ambities van de stad

De uitbreiding van het stadion sluit aan bij de ambities van de club én bij de schaalsprong die de stad maakt, stelt burgemeester Jeroen Dijsselbloem. "De stad groeit en de interesse voor een stoeltje in het stadion groeit ook al jaren. Dat is te zien aan de wachtlijst. Ik denk dat een heleboel PSV-fans blij zijn met de extra plaatsen die beschikbaar komen", licht hij toe.

Voor het Philips Stadion en het gebied Stadionkwartier is een prominente rol weggelegd in de ontwikkeling van het stadscentrum. "Dat de ambities van de gemeente Eindhoven met ons stadion, als verbinder binnen de Brainportregio, zo groot zijn, geeft veel vertrouwen richting de toekomst. De steun van de gemeente Eindhoven is immers cruciaal om verder te bouwen aan de club, letterlijk en figuurlijk", stelt Brands.

"Met het ondertekenen van deze overeenkomst onderstrepen we dat we hierin samen optrekken. Zoals we ook nauw contact zullen onderhouden met de omgeving over de plannen, vorderingen en gevolgen van de werkzaamheden en de uitbreiding", gaat de PSV-directeur verder.

'Meer dan een investering'

Wethouder Stijn Steenbakkers steekt zijn blijdschap over de nieuwe plannen van het Philips Stadion ook niet onder stoelen of banken. "PSV en het Philips Stadion horen thuis in het hart van Eindhoven. Dat het stadion juist hier verder kan groeien - op de historische grond aan de Frederiklaan, waar het succes van PSV ooit begon - is méér dan een investering in PSV en het voetbal. Het is een investering in de ziel van onze stad."

"Al die rood-witte shirtjes die je ziet lopen op de wedstrijddagen, die beelden en dat gevoel, dat is onbetaalbaar", voegt Steenbakkers toe. "Met de uitbreiding wordt het Philips Stadion nog meer een topvoorziening die past bij de ambities van onze groeiende stad en snel ontwikkelende hightech-economie in de Brainportregio."

Het veelbesproken Hypercube-onderzoek vormt de basis van de plannen. Het onderzoeksbureau heeft onder meer berekend waarom de locatie aan de Frederiklaan de meest toekomstbestendige plek voor het stadion is. Naar verwachting wordt in 2027 begonnen met de uitbreiding. Op basis van verkennende gesprekken lijken er uitbreidingsmogelijkheden te zijn aan de noordzijde (PSV-laan) en oostzijde (Vonderweg), maar alle zijden worden verder onderzocht. Het is de bedoeling dat PSV tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gewoon in het eigen stadion blijft spelen.

PSV - Fortuna Sittard

De intentieovereenkomst is vrijdagavond getekend door Marcel Brands, algemeen directeur van PSV, burgemeester Jeroen Dijsselbloem en wethouder Stijn Steenbakkers (Brainport en gebiedsontwikkeling Spoorzone) van de Gemeente Eindhoven. Om 20.00 uur wordt afgetrapt voor de Eredivisiewedstrijd tegen Fortuna Sittard in de jacht om de koppositie.