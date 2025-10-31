Na de bekerronde van afgelopen week gaan de blikken weer op het weekend. PSV trapt deze VriendenLoterij Eredivisie-speelronde af tegen Fortuna Sittard, met mogelijk een fitte Ricardo Pepi in de basis. Bij Feyenoord zijn alle ogen op Sem Steijn gericht, hoe gaat hij om met de wisselbeurt van vorige week? En bij Ajax is iedereen benieuwd of John Heitinga wéér kan winnen.

Van beker-stress heeft de traditionele top-3 geen last gehad. Vanwege de Europese verplichtingen waren ze 'vrij' in de eerste ronde van TOTO KNVB Beker. Later op de vrijdag krijgen zij te horen wie ze treffen in de tweede ronde van het bekertoernooi. Maar ze zullen zich vooral bekommeren om de tegenstanders van dit weekend: PSV-Fortuna Sittard, Ajax-sc Heerenveen en Feyenoord-FC Volendam.

Ricardo Pepi

Bij PSV is de spitspositie een hot topic. De uitvinding van Guus Til in de spits was uit nood geboren, maar pakt gigantisch uit voor PSV. Dat gaat zelfs ten koste van goudhaantje Ricardo Pepi, die voor zijn blessure de goals aaneenreeg en nu op de bank plaatsneemt. Een terugkeer in de spits voor de Amerikaan lijkt eraan te komen, want hij is door Bosz weer fit genoeg bevonden om in de basis te starten. Geen vreemde optie tegen een defensief Fortuna, waar Mohamed Ihattaren speelt.

Sem Steijn

Het moet een pijnlijk moment geweest zijn voor Sem Steijn. Uitgerekend in een topwedstrijd tegen PSV werd de aanvoerder van Feyenoord op de bank gezet. Robin van Persie was er kort en resoluut over: het had enkel en alleen met zijn spelkeuze te maken die dag. Toch zal er veel druk op Steijn staan richting Volendam. Hij zal zich willen oprichten en laten zien dat een aanvoerder in de basis thuis hoort.

Ajax

De tijd van John Heitinga bij Ajax leek voorbij na de eerste helft van FC Twente - Ajax vorige week. Maar Heitinga richtte zichzelf en zijn team op en wonnen spectaculair met 3-2 van de Tukkers. Na een week vol rumoer en clashes met de media, kon Heitinga in de luwte voorbereiden op sc Heerenveen. Het zijn cruciale dagen voor de trainer, die onder immense druk staat. Hij kreeg deze week wel bijval van speler Mika Godts.

Alles over de VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!