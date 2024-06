Wesley Sneijder doelwit van 'trieste praktijken' bij voetbalclub DHSC

Het was een prachtige quote die Bart Verbruggen deelde: 'Don’t believe the hype, don’t believe the drama'. Hij leerde deze wijze les van Vincent Kompany, toen zijn trainer bij Anderlecht. Het is de manier waarop Verbruggen in het leven staat. En waardoor hij stoïcijns te werk blijft gaan. Een verhaal over de mindgame die keepen heet.