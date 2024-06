Wesley Sneijder ziet aanvalsduo Oranje al voor zich: 'Memphis kan perfect om Brobbey heen spelen'

Wesley Sneijder heeft al in zijn hoofd hoe Oranje het beste kan aantreden op het EK 2024. Als het aan de oud-international ligt, stelt bondscoach Ronald Koeman twee spitsen op: Memphis Depay en Brian Brobbey.

Dat zegt hij in De Oranjezomer. Hij denkt dat Memphis goed om Brobbey heen kan spelen. "Brobbey heeft de laatste maanden veel fysieke klachten gehad, maar als-ie fit genoeg is, zal hij voor mij ook de meest logische keuze in de spits zijn."

Met die twee spitsen kiest hij voor Georginio Wijnaldum als nummer tien erachter. "Ik zou het een logische keuze vinden om met hem op het middenveld te spelen. Hij zorgt voor balans, achter de twee geweldenaars voorin, die hopelijk een prachtig toernooi spelen."

'Wijnaldum op tien'

Ook Sportnieuws.nl-verslaggever Rick Kraaijeveld verwacht dat Koeman met Wijnaldum op tien gaat spelen. In ieder geval één van de twee oefenwedstrijden. Oranje speelt donderdag tegen Canada in de voorbereiding op het EK 2024 en speelt op maandag 10 juni nog een afscheidswedstrijd tegen IJsland. Beide wedstrijden zijn in de Rotterdamse Kuip.

'Ronald Koeman zal Georginio Wijnaldum op 10 gebruiken bij oefeninterland Nederland' Woensdagmiddag kondigde Ronald Koeman al één speler aan die zal starten voor het Nederlands elftal: Bart Verbruggen. De keeper van Brighton is verkozen tot eerste keeper van Nederland en zal op het EK onder de lat staan. Over de rest van het elftal liet de bondscoach weinig los. Eén van de opties op 10 is Georginio Wijnaldum, die zomaar eens in de basis kan staan als het aan Koeman ligt.

Frenkie de Jong

Achter Wijnaldum hoopt bijna heel Nederland op Frenkie de Jong. Het is de verwachting dat hij pas net voor het EK fit zal zijn. Ruud Gullit, die met Oranje Europees kampioen werd in 1988, had de nodige kritiek op Frenkie. Hij wordt gezien als een van de beste middenvelders ter wereld, maar moet volgens Gullit ook zijn medespelers beter gaan maken.

Ruud Gullit blijft kritiek uiten op Frenkie de Jong: 'Dat ga ik Frenkie ook wel zeggen' Twee goals en zes assists in 54 interlands. Frenkie de Jong staat niet bekend om zijn rendement, maar dat moet volgens Ruud Gullit anders. De voormalig wereldtopper gaat dan ook een boodschap aan Frenkie meegeven.

Gullit vond daarnaast dat Frenkie ook meer doelpunten en assists moest leveren. Sneijder was het daar niet mee eens: "Frenkie hoeft geen goals en assists te maken. Wij verwachten soms dat hij bij Virgil van Dijk de bal ophaalt, het veld oversteekt en de bal dan zelf de winkelhaak in gaat schieten. Maar hij is een zes, een controleur, verbindingsspeler. Al vind ik de kritiek wel terecht, want dit is geen speler die constant is geweest."