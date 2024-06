Wesley Sneijder opvallend positief over Oranje op het EK: 'We schoppen het tot de halve finale'

Wesley Sneijder opende woensdagmiddag op Utrecht Centraal een nieuwe officiële Oranje Fanstore. Sportnieuws.nl sprak met hem over zijn verwachtingen van het Nederlands elftal op het EK. De recordinternational verwacht een halve finale-plek van de ploeg van Ronald Koeman.

Sneijder gaat er lekker voor zitten tijdens het EK in Duitsland. De eerste wedstrijd tegen Polen kijkt hij in eigen huis, terwijl hij bij de tweede wedstrijd tegen Frankrijk in het stadion aanwezig is. "En de derde wedstrijd ligt eraan hoe goed we het in de eerste twee wedstrijden hebben gedaan", grapte Sneijder tegenover Sportnieuws.nl.

Hoge verwachtingen

De 134-voudig international van het Nederlands elftal vindt Oranje een geweldige, talentvolle groep hebben met een paar kwalitatief sterke spelers. Hij hoopt dan ook dat Nederland de groepsfase goed doorkomt. "Ze hebben een goede groep met zowel ervaring als talent. Ik denk dat, als ze de poulefase goed door komen, we doorstoten naar de halve finale. We schoppen het tot de halve finale", aldus Sneijder.

Opening Oranje fanstore

Wesley Sneijder met de medewerkers van de nieuw geopende fanstore. ©Sportnieuws.nl.

Sneijder staat volop in de belangstelling in aanloop naar het EK in Duitsland. Eerder maakte de voormalig middenvelder van onder meer Ajax, Inter Milan, Galatasaray en Real Madrid al een eigen EK-lied en nu opende hij de officiële fanstore. "De eigenaar van deze fanshop is mijn buurman en ik heb nog altijd goede connecties binnen de KNVB. Van het één kwam het ander. Ik vind het leuk om te doen in mijn eigen stadje", sloot Sneijder af.