Wesley Sneijder doet gewaagde voorspelling voor Champions League-finale: 'Zegt mijn gevoel'

De Champions League-finale van zaterdag tussen Paris Saint-Germain en Internazionale belooft een spannend duel te worden. Twee teams die voor velen onverwacht de eindstrijd bereikten. Wesley Sneijder, voormalig international en tegenwoordig analist, deelt zijn persoonlijke kijk op de wedstrijd en ziet een verrassende winnaar.

"Hallo, dit is Wesley Sneijder namens HitEvent. En deze week draait alles natuurlijk om de Champions League-finale: PSG tegen Inter", begint de recordinternational van Oranje zijn voorspelling voor het Turkse gokbedrijf. Sneijder ziet twee verrassende finalisten, waarbij hij als oud-speler van Inter uiteraard een lichte voorkeur heeft.

Wesley Sneijder hint op bijzondere stap: 'Hoeven we niet lang op te wachten' Hij hing zijn kicksen al een paar jaar geleden aan de wilgen, maar Wesley Sneijder lijkt klaar voor een nieuw hoofdstuk in de voetbalwereld. In gesprek met Sportnieuws.nl liet de recordinternational doorschemeren dat er iets op komst is. Zien we Sneijder binnenkort weer terug op het veld, maar dan in een andere rol?

Sneijder laat licht schijnen op Champions League-finale

"PSG is tegenwoordig heel anders dan een paar jaar terug", klinkt Sneijder. "Ze hebben niet meer dat sterrenensemble, maar een sterk team in combinatie met grote spelers als Ousmane Dembélé, die dit seizoen in topvorm is."

Bij Inter is hij lovend over de trainer en het teamgevoel. "Coach Simone Inzaghi is als een vader voor de spelers en dat zie je terug in hun vechtlust", stelt de voormalig Champions League-winnaar van Inter. "Vooral Dumfries (Denzel, red.) aan de rechterkant viel op, zeker in de halve finale tegen Barcelona, waar hij uitstekend speelde."

Dit is Wesley Sneijder: uitgesproken topvoetballer schonk Nederland bijna WK en 'verknalde' tweede huwelijk met Yolanthe Cabau Hij is recordinternational, meervoudig landskampioen en was een van de uitblinkers van een team dat de Champions League won. Wesley Sneijder is een van de beste middenvelders die Nederland ooit voortbracht. Ook buiten het veld zorgde hij geregeld voor gespreksstof, zeker vanwege zijn breeduitgemeten relatie met zijn inmiddels ex-vrouw Yolanthe Cabau.

Sneijder verwacht tactisch gevecht en tipt winnaar

Sneijder merkt wel op dat finales vaak spannend maar ook terughoudend zijn. "Beide teams wachten op fouten, want er is maar één wedstrijd en geen herkansing. Het wordt een tactisch gevecht", voorspelt de uitgesproken analist.

Toch durft hij een duidelijke voorspelling te doen. "Mijn gevoel zegt dat Inter met 2-1 gaat winnen. Niet omdat het mijn team is, maar dat is wat mijn gevoel zegt", doelt hij op zijn voorkeur voor Inter. Sneijder, die de finale live in het stadion zal volgen, hoopt dat het een mooie avond wordt voor alle voetballiefhebbers. "Ik wens iedereen een fijne vakantie en veel kijkplezier."

Dit is de nieuwe vriendin van Wesley Sneijder: veel jongere Romy Lukassen (23) heeft er duizenden fans bij Wesley Sneijder kwam dit weekend met opvallend nieuws: de voormalig topvoetballer blijkt weer gelukkig in de liefde. Na zijn veelbesproken breuk met Yolanthe Cabau was hij jarenlang vrijgezel, maar inmiddels heeft hij een nieuwe vrouw aan zijn zijde. Dat is Romy Lukassen, die opvallend jonger is dan de ex-middenvelder van onder meer Ajax, Real Madrid en het Nederlands elftal. In dit artikel lees je wat we allemaal weten over de nieuwe vlam van Sneijder.

Nieuwe stap en gelukkig in de liefde

Sinds zijn afscheid als profvoetballer is Sneijder regelmatig te zien als analist op televisie, waar hij zijn kennis en ervaring deelt. Toch blijft zijn ambitie om trainer te worden springlevend. "Ik ben een man van de kleedkamer", zegt hij zelf. Sneijder gaf recent aan dat er binnenkort meer duidelijkheid komt over zijn trainersloopbaan. "Hoeven we niet lang op te wachten", liet hij weten in gesprek met Sportnieuws.nl over zijn toekomst als trainer.

Privé lijkt het ook goed te gaan met Sneijder. Hij maakte zijn relatie met de 23-jarige Romy Lukassen officieel, zijn eerste serieuze relatie sinds zijn breuk met Yolanthe Cabau. "Ik ben gelukkig, dat is wat telt", bevestigde Sneijder, die nu rust en balans vindt naast zijn professionele ambities.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.