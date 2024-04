Erik ten Hag en Manchester United krijgen ervan langs in Engeland: 'Geven kansen in cadeaupapier weg'

Manchester United en Erik ten Hag stelden zaterdagmiddag weer eens teleur in de Premier League. Tegen Burnley werd het in Manchester slechts 1-1 en daarom was kritiek van de Engelse pers enorm, net als het fluitconcert van de fans na afloop.

In het stadion was veel boosheid nadat United in de slotfase een penalty tegen kreeg door een onhandige actie van André Onana. Mede daardoor verspeelde United dure punten. De Engelse krant The Sun vindt dat de fans vooral naar het spel van hun ploeg moeten kijken. "Zij zijn degenen die alle kansen verprutsen en zij waren degenen die de achterdeur zo vaak open lieten staan dat je uiteindelijk wist dat Burnley vroeg of laat langszij zou komen. Alweer."

Erik ten Hag moet opnieuw vrezen voor stortvloed aan kritiek na wanprestatie Manchester United Erik ten Hag kan weer bakken met kritiek verwachten van de Engelse pers. De manager van Manchester United verspeelde na de 1-1 op Old Trafford punten tegen Burnley, dat slechts voorlaatste staat in de Premier League. Twee voormalig Ajax-spelers hadden een hoofdrol.

Uiteindelijk kreeg ook Ten Hag een veeg uit de pan van de krant. "Ten Hag was er zoals altijd snel bij om aan te geven hoeveel kansen zijn ploeg wel niet hard gecreëerd. Maar ze zijn niet zo bereid om te benadrukken hoeveel kansen ze in cadeaupapier weggeven aan een ploeg die het hele seizoen tegen degradatie vecht."

'Ten Hag kan zich niet meer verstoppen'

'Manchester Misery' kopt The Mirror. Volgens de krant kan Ten Hag zich niet meer verstoppen na de zoveelste teleurstelling van dit seizoen. "Ten Hag begon het seizoen met krediet, maar dat is inmiddels verdampt. Het zou zelfs het slechtste seizoen van United ooit in de Premier League kunnen worden."

Persboycot

Manchester Evening News vindt dat United gefaald heeft. Het duel was volgens de krant een uitgelezen mogelijkheid om de negatieve geluiden op de tribunes te laten verdwijnen. Dat is niet gelukt, waardoor de krant nog even haar gram haalt door de persboycot van Ten Hag aan te halen. "In een week waarin Manchester United journalisten de mond snoerde omdat ze een negatieve mening hadden geuit, konden ze hun supporters niet het zwijgen opleggen na een slecht resultaat."

Erik ten Hag heeft het helemaal gehad met Engelse media: Manchester United-manager boycot drie kranten Tussen Erik ten Hag en een flink deel van de Engelse media botert het dit seizoen totaal niet. De Nederlandse manager is inmiddels wel klaar met alle kritiek die hij krijgt en heeft besloten om van drie kranten geen vragen meer te beantwoorden.

André Onana is volgens de BBC de schuldige van het puntenverlies. Een andere oud-Ajacied krijgt complimenten. De omroep zag dat Antony 'een zeldzaam goede dag had.' Desondanks vreest de BBC voor de positie van Ten Hag, die steeds meer onder druk komt te staan. "Dit resultaat en het spel was geen sterk argument in het debat over de toekomst van Ten Hag."

Champions League bijna onmogelijk

In theorie kan Ten Hag met United de Champions League halen, maar dat lijkt een onmogelijke opgave. Aston Villa, de nummer vier, heeft met nog vier duels te spelen twaalf punten voorsprong en zou dus alles moeten verliezen. Dat is vrij onrealistisch, al is het volgens de Engelse kranten net zo onrealistisch dat United alles zomaar even wint.