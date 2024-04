Erik ten Hag heeft het helemaal gehad met Engelse media: Manchester United-manager boycot drie kranten

Tussen Erik ten Hag en een flink deel van de Engelse media botert het dit seizoen totaal niet. De Nederlandse manager is inmiddels wel klaar met alle kritiek die hij krijgt en heeft besloten om van drie kranten geen vragen meer te beantwoorden.

Journalisten van The Sun, The Mirror en Manchester Evening News mogen geen vragen meer stellen op persconferenties. De drie kranten zijn erg kritisch op het functioneren van Ten Hag. Zo kreeg de Nederlander enorm veel kritiek nadat United vorige week de FA Cup-finale bereikte. Tegen Conventry City werd een voorsprong van drie doelpunten weggegeven, waardoor er pas na penalty's werd gewonnen.

Eerder deze week kwam net tot een confrontatie tussen Ten Hag en journalisten toen de Nederlander gevraagd werd of hij spel van United in de halve finale ook gênant vond. Ten Hag reageerde daar gepikeerd op. "Of het gênant was? Nee, jullie reactie was gênant", beet de Tukker de journalisten toe. Blijkbaar is sindsdien de maat vol voor Ten Hag, want van in ieder geval drie Engelse kranten beantwoordt hij geen vragen meer.

De journalisten waren woensdag na het gewonnen competitieduel tegen Sheffield United wel welkom bij het perspraatje, maar kregen niet de kans om iets aan Ten Hag te vragen.

Boete bij niet halen Champions League

De trainer beleeft een moeizaam seizoen met Manchester United. In de Premier League staat de grootmacht slechts zesde, waardoor Champions League-voetbal volgend seizoen nagenoeg onhaalbaar is. Dat kan Ten Hag overigens nog een flinke smak geld kosten. ESPN meldde onlangs dat Ten Hag een kwart van zijn salaris moet inleveren als United plaatsing voor de Champions League misloopt.

Ten Hag verdient volgens het Engelse Mirror ongeveer negen miljoen pond per jaar (10,5 miljoen euro). Oftewel: geen Champions League betekent dat de Nederlander meer dan 2,5 miljoen euro misloopt.