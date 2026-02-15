Voormalig topvoetballer Willem van Hanegem heeft in zijn wekelijkse column zijn mening gegeven over Raheem Sterling. Ook uit de oud-Feyenoord speler kritiek op scheidsrechter Danny Makkelie.

" Op Varkenoord hebben ze te horen gekregen dat ze financieel gezien op de kleintjes moeten letten, maar voor elf of tien wedstrijden wordt alles uit de kast getrokken om Raheem Sterling naar Rotterdam te halen. Ze gaan er zelfs voor op trainingskamp in Brussel, want dan kan Sterling alvast een paar dagen meetrainen", zo bekritiseert Van Hanegem het handelen van Feyenoord.

" En iedereen is dan ook meteen in extase hè. Zelfs Robin van Persie lachte weer eens. Maar als een speler die in mei 2025 voor het laatst een wedstrijd speelde hier het verschil kan maken, dan moeten we toch eens gaan nadenken over het niveau van de Eredivisie." Van Hanegem is zelf dus ook niet helemaal overtuigd van Sterling zijn kunnen.

Danny Makkelie

" Volgens mij is Pierluigi Collina nog altijd de baas van de scheidsrechters bij de FIFA. En is hij van plan om Danny Makkelie in de zomer naar het WK te sturen. Dan is het voor Makkelie te hopen dat Collina deze week niet even de hoogtepunten van Heracles - NAC voorbij ziet komen", Zo stopt de kritiek van Van Hanegem niet bij alleen Feyenoord.

"Hoe is het godsnaam mogelijk dat die imbeciele overtreding van Lewis Holtby op Djevencio van der Kust geen rood opleverde? Die Van der Kust had echt zijn been kunnen breken, zo hoog en met zoveel kracht was de tackle, maar Makkelie vond het allemaal niet zo spannend." Zo vervolgde van Hanegem.

"Je zal maar tegen degradatie vechten, over een bescheiden elftal beschikken en dan zo worden benadeeld." Dat is wat van Hanegem over Heracles en Danny Makkelie te zeggen had.

