Over de wedstrijd tussen Real Madrid en Olympique Marseille is het laatste woord nog niet gezegd. Er gebeurde van alles tijdens de wedstrijd in Madrid. Uiteindelijk wonnen de Spanjaarden ondanks een opvallende rode kaart dankzij twee strafschoppen (2-1). In Frankrijk is de woede gigantisch, met name door de laatste pingel.

De Fransen zijn vooral kritisch op de Bosnische scheidsrechter Irfan Pelto vanwege de tweede strafschop die werd toegekend aan het Madrileense sterrenteam. De hand van Facundo Medina raakte de bal na een actie van Vinicius Junior, maar de verdediger leek daar bijzonder weinig aan te kunnen doen. De scheidsrechter was echter onverbiddelijk.

'Een beetje schandalig'

“De penalty was een beetje schandalig, en dat zou ik zeggen zelfs als het in mijn voordeel was geweest", liet Marseille-coach Roberto de Zerbi na afloop weten. "Dit is geen penalty." Het was niet het enige opmerkelijke moment. Kort daarvoor kreeg Dani Carvajal rood na een kopstootje richting Marseille-keeper Gerónimo Rulli. "Maar ik denk niet dat ze het deden om de rode kaart te compenseren of iets dergelijks... Nee, natuurlijk niet."

Flashbacks naar incident uit 2018

Ook sportief directeur Mehdi Benatia van Marseille was het niet eens met de beslissing van de scheidsrechter en trok zelfs een parallel met zijn eigen spelerscarrière. In 2018, eveneens tegen Real in Spanje, kreeg hij als speler van Juventus een penalty tegen na contact met Lucas Vázquez. Dit leidde tot een furieuze reactie van Gianluigi Buffon, die direct werd weggestuurd, waarna Cristiano Ronaldo de enige goal voor Madrid scoorde (1-3). Daardoor ging Madrid destijds door.

“Dit is een zeer moeilijk te accepteren penalty, maar ik heb dit zeven jaar geleden al eens meegemaakt. Ik heb hetzelfde gevoel”, aldus Benatia.

Ook buiten de Zuid-Franse club klinken er twijfels. Voormalig speler van Marseille, Arsenal en Manchester City, Samir Nasri, die momenteel als commentator werkt voor Canal+ France, uitte zich ook zeer kritisch over de beslissing van de scheidsrechter om een strafschop toe te kennen. Hij stelde dat 'we zouden roepen dat de penalty schandalig was, ongeacht het team', en verklaarde bovendien zonder omwegen dat de hand van Medina 'nooit een penalty' is.

Kritische Franse kranten

De Franse pers was woensdagochtend ook kritisch. Zo schroomde het portaal RMC Sport niet om te schrijven dat de beslissing 'verschrikkelijk' was, terwijl het voor L'Équipe een 'meer dan discutabele' beslissing was.

