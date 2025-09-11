Een bijzonder bericht over Kylian Mbappé. De Franse topvoetballer van Real Madrid is natuurlijk enorm druk als voetballer, maar heeft zo nu en dan nog tijd voor wat zaken buiten het veld. De aanvaller bracht daarom een opvallend horloge op de markt.

Real Madrid-aanvaller Kylian Mbappé en het Zwitserse horlogemerk Hublot hebben een horloge onthuld. Het is geïnspireerd op het meest prestigieuze toernooi van Europa en de officiële bal ervan: de Champions League.

In het thema van Champions League

De sterspeler van Real Madrid werkte samen met de ontwerpers van het bedrijf om dit nieuwe horloge met Champions League-thema te creëren. De titanium rand is gecombineerd met een blauwe wijzerplaat, waarop een miniatuurlogo van de competitie prijkt.

Champions League-logo

Dit gelimiteerde horloge is verkrijgbaar voor de opvallende prijs van 13.000 euro. Het wordt geleverd met een zwarte en blauwe rubberen band, bedrukt met het Champions League-logo. Het horloge is niet het enige wat kopers in het pakket vinden. Wie de 13.000 euro neertelt, krijgt er ook een kleine Champions League-trofee cadeau bij. Dat is veel veld voor veel mensen, maar Mbappé zelf zou het makkelijk kunnen betalen. Hij krijgt al een weeksalaris van honderdduizenden euro's.

Cristiano Ronaldo heeft ook een collectie

Hublot is sinds 2015 de officiële horlogepartner van de Champions League en is sindsdien meer dan 800 keer verschenen op de partnerborden van de UEFA voor dit gala-evenement. Mbappé speelde 87 wedstrijden in de Champions League en scoorde 55 doelpunten, maar wist de trofee nog niet te winnen.

Dat lukte Cristiano Ronaldo wel meerdere malen. Hij lanceerde op zijn beurt zijn eigen horlogecollectie in samenwerking met het luxe merk Jacob & Co. De prijzen van deze horloges variëren tussen de 25.000 en 105.000 euro, en CR7 noemde het een 'droom die uitkomt.'

Voor Real Madrid begint de Champions League volgende week in het eigen Bernabeu. Dan treft het Olympique Marseille in de competitiefase. Later treft het nog Kairat, Juventus, Liverpool, Olympiakos, Manchester City, AS Monaco en Benfica.

