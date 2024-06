Wout Weghorst krijgt assist van stille kracht, één duidelijke flop: dit zijn de rapportcijfers van Nederlands elftal

De kop is er af. Nederland is het EK begonnen met een 2-1 tegen Polen. Dezelfde 11 als tegen IJsland begonnen voor het Nederlands elftal. Wout Weghorst scoorde - koud in het veld - de bevrijdende goal voor Nederland. De assist was van de man van de wedstrijd. De flop werd na een uur gewisseld, hij had een ongelukkige wedstrijd dankzij de veldbezetting van Polen.

Een fijne wedstrijd was het niet voor Nederland. Al gauw kwam de ploeg van Ronald Koeman achter na een rake kopbal van Adam Buksa. Nederland was veel beter en maakte weer gelijk, maar had daarna moeite om de volgende te maken. Kans op kans kreeg Oranje, maar een doelpunt maken, bleek erg lastig. Een muur van tien Polen stond voor hun keeper, wat het lastig maakte voor Oranje. Dat wil niet zeggen dat Oranje veel beter met de kansen om had moeten gaan.

Top: Nathan Aké

Nathan Aké was de solide kracht bij Nederland. Het zag er soms wat gevaarlijk uit achterin, maar hij repareerde telkens weer. Enorme meters legde hij af, want ook in aanvallend opzicht was hij aanwezig. Hij gaf nota bene de assist op de winnende goal van Wout Weghorst tien minuten voor tijd.

Maar ook eerder in de wedstrijd was hij al meerdere malen in de andere zestien te vinden. Aan de linkerkant draafde hij veel op en wisselde hij af met Cody Gakpo. Meerdere voorzetten van Aké bereikten een medespeler. Dat waren korte balletjes, maar waar hij vandaag ook in uitblonk was de lange bal. Vlak voor rust de allermooiste, die verdient uitgelicht te worden. Een crossbal over veertig meter zorgde voor een vrije doortocht van Memphis op de keeper. Hij rondde niet af, maar de bal van Aké was subliem.

Flop: Joey Veerman

Joey Veerman was de minste van Nederland tegen Polen. Daar kon de spelverdeler zelf niet gek veel aan doen. Polen had het team solide neergezet en creëerde een druk middenveld waarin Veerman niet veel kon. Als Nederland een langere periode de bal had, was het normaal Veerman die ruimte vond. Polen stond echter zo compact dat de bal achter de verdediging plaatsen, haast een onmogelijke klus was.

Het spel van Veerman werd daarmee onmogelijk. Het moest komen van acties en korte passes rond de zestien van Polen. Niet per se de plek op het veld waar Veerman veel verschijnt. Naarmate de wedstrijd vorderde werd zijn passing slordiger en schoot hij ballen onnodig over de zijlijn of ver achter een medespeler. Een aantal keer gingen zijn handen de lucht in: 'Sorry'. Na een uur werd hij gewisseld. Hij zal zelf ook in zien dat het zijn dag niet was.

Rapportcijfers Oranje

Bart Verbruggen - 7

Nathan Aké - 8

Virgil van Dijk - 6

Stefan de Vrij - 6,5

Denzel Dumfries - 6,5

Joey Veerman - 5

Jerdy Schouten - 6,5

Tijjani Reijnders - 6,5

Xavi Simons - 6,5

Memphis Depay - 5,5

Cody Gakpo - 7

Georginio Wijnaldum - 6

Donyell Malen - 6

Wout Weghorst - (niet lang genoeg gespeeld)

Jeremie Frimpong - (niet lang genoeg gespeeld)



Ronald Koeman - 6,5

