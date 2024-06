Rafael van der Vaart verwacht masterclass van opvallende speler namens Nederland: 'Hij maakt er twee'

Rafel van der Vaart is terug op oude bodem voor hem. Hij speelde jarenlang voor HSV, in het stadion waar Nederland zondagmiddag het EK aftrapt. Hij voorspelde voor de camera van Sportnieuws.nl een mooie score voor Oranje met een bijzondere doelpuntenmaker.

Rafael van der Vaart was onderweg naar het Volksparkstadion, een bekende plek voor hem. Hij was jarenlang speler van HSV. De club dat in dit stadion speelt. "Dit was zes seizoenen lang mijn stadion, dus dit is echt top. Mooi om hier terug te zijn", zei de analist van onder andere de NOS.

Xavi Simons held van de dag

Van der Vaart is positief over de wedstrijd en verwacht een comfortabele overwinning voor Nederland. Het wordt volgens hem 3-1 voor het Nederlands elftal. Volgens hem gaat één man de show stelen tegen Polen: "Xavi Simons, die scoort vandaag twee keer..." over de volgende naam moest hij even nadenken. Die is iets minder opvallend: "... en Depay scoort de andere goal voor Nederland."

Voorspelling Aad de Mos

Aad de Mos deed eerder op dag exclusief voor Sportnieuws.nl al een voorspelling. "Drie goals gaan ze maken, ga er maar vanuit dat het 3-1 wordt. Van Dijk met een kopbal, Depay gaat scoren en Reijnders gaat het doen met een afstandsschot", liet de ex-toptrainer in de dagelijkse videorubriek weten.

Column Berry van Aerle

Berry van Aerle kijkt met veel belangstelling uit naar het optreden van Memphis Depay. "Ik verwacht dat de Depay zich dit toernooi gaat melden in de strijd om de topscorerstitel. Ik zie Nederland ver komen en als hij fit blijft, speelt hij dus ook veel wedstrijden. Hij krijgt concurrentie van Kylian Mbappé en Harry Kane", schrijft hij in zijn exclusieve column voor Sportnieuws.nl.

Alles over EK voetbal

