Beruchte scheidsrechter trekt alleen gele kaart voor Joey Veerman bij Polen - Nederland

Artur Soares Dias houdt bij Polen - Nederland vooralsnog de kaarten redelijk op zak. Alleen Joey Veerman werd door de Portugees in de eerste helft berispt. Dias staat bekend als een kaartentrekker. Zo gaf hij in zijn laatste 29 wedstrijden maar liefst 145 gele kaarten.

Dias staat in eigen land bekend als een met kaarten strooiende scheidsrechter. Naast 145 gele kaarten gaf hij in meer dan de helft van zijn wedstrijden iemand een rode kaart. “Zonder de man te kennen, klinkt dit niet heel positief. Dan doet die man overduidelijk iets niet goed", zei oud-prof Danny Koevermans tegen Sportnieuws.nl. "Bij het horen van deze cijfers denk ik dat hij misschien te veel wil laten zien dat hij de grote baas is. Dit klinkt niet als een goede voorbode."

Nieuwe regel UEFA

De gevolgen van de nieuwe regel van de UEFA, waarin staat dat alleen aanvoerders bij grote beslissingen verhaal mogen halen bij de arbiter, zijn tijdens Polen - Nederland goed zichtbaar. Vooralsnog blijft - los van de aanvoerders - iedereen netjes weg bij de scheidsrechter. De gele kaart die Joey Veerman al snel in de wedstrijd kreeg, was dan ook voor een overtreding.

Voor aanvoerder Virgil van Dijk is het zaak om iedereen in toom te houden. "Voor mij verandert er niet veel. Ik kan blijven spreken tegen de scheidsrechter. Ik moet er voor zorgen dat zij (de andere spelers van Oranje, red.) dat niet gaan doen, daar moet ik meer op letten. Maar daar is een lange meeting over geweest, dus dat moet wel goed gaan", zei Van Dijk, die zelf de confrontatie met de scheidsrechter nooit uit de weg gaat.

Eerdere duels Oranje

Overigens floot Dias al drie keer eerder een duel van Oranje. Zo was hij de leidsman bij Duitsland - Nederland (2-4) in 2019. Saillant detail is dat die wedstrijd ook werd gespeeld in het Volksparkstadion in Hamburg. Hij was verder ook scheidsrechter bij de oefenwedstrijden België - Nederland (1-1 in 2018) en Ierland - Nederland (1-1 in 2016).

