Luuk de Jong deelt deze waanzinnige statistiek met slechts één voetballer in Europa

Luuk de Jong is in supervorm. De 33-jarige spits en aanvoerder van PSV is dit seizoen al betrokken bij 44 doelpunten (31 goals en 13 assists) in 36 wedstrijden. Dat waren cijfers die Lionel Messi en Cristiano Ronaldo produceerden toen ze nog in Europa voetbalden. Toch is De Jong niet de enige aanvaller die deze magische statistiek heeft bereikt.

Viktor Gyökeres van Sporting CP scoorde namelijk 30 goals en daarnaast gaf hij 10 assists. En dat allemaal in 33 wedstrijden. De 25-jarige Zweedse spits is de grens van 40+ al een tijdje gepasseerd, De Jong deed dat afgelopen weekeinde. Tegen PEC Zwolle (7-1 winst) maakte hij een hattrick en was hij aangever bij de goal van Johan Bakayoko.

Only two players in top-flight European football have been directly involved in 40+ goals across all competitions this season:⁠

⁠

Luuk de Jong

◎ 36 games⁠

◉ 31 goals⁠

◉ 13 assists⁠

⁠

Viktor Gyökeres

◎ 33 games⁠

◉ 30 goals⁠

◉ 10 assists⁠

⁠

Hoe staat Luuk de Jong er na hattrick tegen PEC Zwolle voor ten opzichte van Coen Dillen-index? Koploper PSV speelde zaterdagavond met PEC. Op bezoek in Zwolle wonnen de Eindhovenaren met 7-1, onder meer dankzij een hattrick van topscorer Luuk de Jong. Hij staat nu op 22 goals en mag stiekem weer gluren naar de Coen Dillen-index.

Gyökeres maakte in de zomer de overstap van het Championship naar de Portugese Primeira Liga. De Zweedse spits deed het goed bij Coventry City en Sporting CP sloeg toe. Zijn komst bleek tot nu toe een schot in de roos.