Lothar Matthäus over PSV-tegenstander Dortmund: 'Alsof het een virus bij zich draagt'

In Duitsland gaat het niet zo lekker met Borussia Dortmund. De geel-zwarten wonnen de afgelopen drie duels niet en de druk op trainer Edin Terzic neemt toe. Ook Duits icoon Lothar Matthäus gaat in op de kwestie.

Afgelopen weekend verloor Dortmund in eigen huis van 1899 Hoffenheim. Een 2-1 voorsprong werd in de tweede helft binnen drie minuten weggegeven door de thuisploeg. Dortmund bezet momenteel de vierde plaats in de Bundesliga, met een achterstand van zes punten op VfB Stuttgart en één punt voorsprong op RB Leipzig.

Matthäus wil de schuld niet meteen aan de trainer geven en denkt zelfs dat er een groter probleem is bij de club. "Er is iets mis met het team, alsof het een virus bij zich draagt. Komt dat door Edin Terzic? Ik weet het niet", vertelt de oud-speler in zijn column bij Sky Deutschland.

Volgens de columnist ligt het probleem eerder bij de samenstelling van de selectie. " Misschien had Terzic er nog wel een of twee spelers bij willen hebben. 'Je moet met elkaar afstemmen op welke posities en hoe je jezelf wil versterken."

Over twee weken staat de return tussen Dortmund en PSV in de achtste finale van de Champions League op het programma. In Eindhoven werd het 1-1. De PSV'ers zullen hopen dat de vormdip van de Duitsers ook dan nog niet opgelost is.