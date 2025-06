Victor Osimhen behoort tot de beste spitsen van het moment, maar zijn pad naar de top was allesbehalve vanzelfsprekend. Opgroeien zonder moeder, water verkopen op straat om te overleven en leven met één droom: profvoetballer worden. Het is een verhaal van rauwe armoede, verlies en veerkracht, dat hem bracht van de straten van Lagos tot de absolute wereldtop.

De Nigeriaan groeide op in de straten van Lagos, een van de meest hectische steden ter wereld. Zijn moeder overleed nog voor zijn eerste verjaardag en niet lang daarna verloor zijn vader zijn baan. Het gezin moest zien te overleven, elke dag weer.

Zijn broer verkocht sportkranten, zijn zus stond op straat met sinaasappels, en Victor zelf liep met zakjes water tussen auto’s in het verkeer. "In de avond kwamen we samen en gaven we al het geld aan mijn oudste zus", vertelde Osimhen al eens over zijn jeugd. "Zij zorgde voor eten. We hadden niets, behalve elkaar. En ik had een droom: ooit word ik profvoetballer."

De bal als toevlucht

Zelfs als peuter was het al duidelijk: als je Osimhen zijn bal afpakte, barstte hij in tranen uit. "Hij kon nauwelijks schieten, maar hij had die bal gewoon nodig", zei zijn jeugdcoach Chinedu Ogbenna. Die passie dreef hem vooruit. Niet alleen om te spelen, maar om te ontsnappen.

Zijn talent viel op bij lokale scouts, maar de echte doorbraak kwam in 2015. Tijdens het WK onder 17 in Chili schoot hij Nigeria naar de wereldtitel met tien doelpunten. Hij won de Gouden Schoen en werd op slag een sensatie. "In Chili veranderde alles", zegt een voormalige teammanager. "Hij kreeg nieuwe schoenen van Nike en beloofde daarin te scoren. Dat deed hij, en hoe."

Tekst gaat verder onder afbeelding van Victor Osimhen samen met zijn zus in Nigeria. ©Instagram

De harde leerschool in Europa

Na zijn jeugdtriomf tekende Osimhen bij VfL Wolfsburg in Duitsland, maar het werd geen sprookje. Hij speelde nauwelijks, bleef zonder doelpunt en worstelde met de taal, het weer en de verwachtingen. "De kritiek raakte me niet. Ik geloofde in mezelf", zei hij later over zijn verblijf in Duitsland.

Zijn redding kwam via een uitleenbeurt aan het Belgische Charleroi. Daar hervond hij zijn vorm én zijn vertrouwen, met twintig doelpunten in één seizoen. Het leverde hem een transfer naar Lille op en daar ging het snel. In zijn debuutseizoen scoorde hij achttien keer en imponeerde hij in de Champions League tegen Chelsea.

Koning van Napels

Napoli zag genoeg: in 2020 werd Osimhen voor zo'n 70 miljoen euro de duurste Afrikaanse speler ooit. In Zuid-Italië bloeide hij helemaal op. Hij leidde Napoli in het seizoen 2022/23 naar de eerste landstitel in 33 jaar, werd topscorer van de Serie A en brak het doelpuntenrecord van George Weah als Afrikaan in Italië.

Hij werd de eerste Nigeriaan ooit in de top 10 van de Ballon d'Or. Maar zelfs op zijn hoogtepunt bleef het leven hem testen. Tijdens de coronapandemie verloor hij zijn vader – zijn grootste supporter. En door een conflict met Napoli verdween hij maanden uit beeld. Hij trainde apart, speelde geen minuut en moest zijn comeback elders maken

i De gemaskerde Victor Osimhen is bij Napoli een nachtmerrie voor iedere verdediger. ©Getty Images

Nieuwe energie in Istanbul en volgende stap

Nadat hij bij Napoli uit beeld verdween, vond Osimhen in Turkije zijn vorm en zelfvertrouwen terug. Bij Galatasaray groeide hij opnieuw uit tot een doelpuntenmachine: 26 treffers, een landstitel én een heldenstatus in Istanbul. Ondanks lucratieve aanbiedingen uit Saudi-Arabië, waaronder een megacontract van 40 miljoen euro per jaar, koos hij bewust voor sportieve uitdaging. Niet het geld, maar de droom drijft hem nog altijd.

Die droom lijkt hem nu naar de Premier League te brengen. Manchester United zoekt een spits en Osimhen staat hoog op het verlanglijstje. Voor de jongen die ooit zakjes water verkocht op straat, zonder moeder en zonder kansen, zou een transfer naar Old Trafford het ultieme bewijs zijn dat niets onmogelijk is. Als je blijft dromen, vechten en geloven.