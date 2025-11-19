De historsche plaatsing van Curaçao voor het WK voetbal is niet alleen in Nederland groot nieuws, maar ook ver daarbuiten. Over de hele wereld wordt er groots uitgepakt met de stunt van de ploeg van Dick Advocaat: "

Curaçao plaatste zich in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) voor het WK door een kansenregen van Jamaica te overleven. Het had genoeg aan een gelijkspel en dat kwam er ondanks dat de rivaal meerdere keren de paal en de lat raakte. Na het laatste fluitsignaal barstte er daardoor een groot feest los. Bij de spelers én op het eiland.

Het land gaat daardoor voor het eerst meedoen aan het WK en daarmee gaan ze de hele wereld over. 'Curaçao schrijft voetbalgeschiedenis', valt er te lezen bij het Duitse medium BILD. 'Curaçao heeft slechts 156.115 inwoners, daarmee is het officieel het kleinste land ooit dat zich heeft geplaatst.'

Mirakel

Het Britse medium The Guardian schrijft dat Curaçao 'een sprookje heeft voltooid'. 'Een zinderend einde van de kwalificatie zag Curaçao zich plaatsen voor het WK van volgend jaar. De Jamaicanen raakten drie keer het houtwerk en er was meer drama in de extra tijd toen ze een penalty kregen. Nadat de spelers van Curaçao protesteerden, greep de VAR in en werd de beslissing op dramatische wijze teruggedraaid.'

De Spaanse krant Marca pakt ook groot uit met de kwalificatie van de ploeg van Advocaat. 'Curaçao zorgt voor een mirakel. Iets wat enkele jaren geleden nog een utopie was, is nu realiteit geworden', schrijft het medium over de superstunt.

Avonturen van Advocaat

Ook The Athletic, dat onderdeel is van de Amerikaanse krant New York Times, besteedt veel aandacht aan de historische plaatsing. 'Op het eiland wonen slechts ongeveer 155.000 mensen, maar het voelde alsof de helft daarvan het veld opkwam om de kwalificatie te vieren na een zenuwslopende avond in Jamaica.'

De rol van Advocaat, die het duel vanwege familieomstandigheden moest missen, komt ook nog even aan bod: 'Hij gaat zijn derde WK coachen. Advocaat leidde Nederland 32 jaar geleden bij de laatste keer dat het WK in de Verenigde Staten werd gehouden. Hij was ook coach van Zuid-Korea op het WK van 2006 en Rusland op het EK van 2012. Een groot toernooi in elk van de laatste vier decennia geeft aan dat hij flink wat avonturen heeft beleefd.'

Loting

Het feest zal nog lang doorgaan op Curaçao en alle inwoners zullen op vrijdag 5 december ongetwijfeld voor de buis zitten tijdens de loting voor het WK. Dan wordt duidelijk tegen wie de ploeg van Advocaat het volgend jaar op gaat nemen. Nederland is dan één van de mogelijke tegenstanders.