Raúl Moro vertrekt bij Ajax en gaat de overstap maken naar de Spaanse club Osasuna. De speler is na de wedstrijd van Ajax tegen Villarreal in Spanje gebleven om de transfer af te ronden.

Ajax heeft afgelopen zomer Moro overgenomen van Real Valladolid en betaalde daarbij elf miljoen euro. Bij de verkoop van Moro krijgt Ajax slechts zes miljoen van Osasuna en heeft daardoor in een korte tijd veel verlies opgelopen door de speler.

Het blijkt echter dat Ajax een enorm doorverkoopprecentage van maar liefst 50 procent bezit van de Spaanse speler. Vaak is het zo dat een dergelijke percentage over de winst van een potentiële transfer wordt betaald, maar dit is in deze situatie anders. Ajax krijgt dus echt de helft van de gehele transfersom als Osasuna Moro ooit nog doorverkoopt.

Achtergebleven in Spanje

Moro zat in de spectaculaire wedstrijd tegen Villarreal nog op de bank bij Ajax, maar hoefde dus niet eens meer terug met het team naar Nederland. Hij mocht meteen door naar zijn medische keuring bij zijn nieuwe club. De 23-jarige linksbuiten is twaalfvoudig international van Spanje onder 21.

Moro heeft het bij Ajax nooit echt kunnen laten zien, de Spanjaard kreeg weinig basisplaatsen en kon in zijn invalbeurten ook niet veel indruk maken. Hij kwam uiteindelijk tot één doelpunt en twee assists in 21 wedstrijden bij de Amsterdammers. Osasuna, en Ajax dus ook, zullen hopen dat de aanvaller het in Spanje beter doet dan in de Eredivisie.

Alles over La Liga

