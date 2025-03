Zoon van legendarische Italiaanse keeper sluit zich aan bij Onder 18 van ander land

De legendarische Italiaanse ex-keeper Gianluigi Buffon heeft een zoon van 17 jaar. Louis Buffon is ook een voetballer, maar dan een aanvaller. Vermoedelijk gaat hij nooit voor Italië spelen, want Louis heeft een ander land op het oog.

Buffons moeder is Alena Seredova en zij komt uit Tsjechië. Dat is het land waarvoor Louis wil uitkomen.

De in Turijn geboren Louis Buffon maakte anderhalve week geleden zijn debuut voor Pisa, dat uitkomt in de Serie B. De aanvaller is nu in Praag voor een trainingskamp met de selectie onder 18 van Tsjechië ter voorbereiding op een toernooi in Portugal.

Beste optie

"Ik heb het er met mijn familie over gehad en we hebben besloten dat spelen voor Tsjechië de beste optie is voor mijn carrière en mijn ontwikkeling als voetballer," zei de aanvaller in een interview voor de Tsjechische voetbalbond (FACR). "Mijn moeder was natuurlijk erg blij, maar mijn vader ook, want het was mijn eerste oproep voor het nationale team."

Gianluigi Buffon

Vader Gianluigi Buffon, onder meer tien keer landskampioen met Juventus en wereldkampioen met Italië in 2006, is het met de keuze van zijn zoon eens.

"Mijn vader heeft me ook geadviseerd om voor Tsjechië te spelen, omdat dat de beste manier voor mij is om me als speler te ontwikkelen", vertelde Louis, die dagelijks tien minuten aan de taalapp Duolingo besteedt om zijn Tsjechisch te verbeteren. Zijn ouders zijn al sinds 2014 gescheiden.

Switchen van nationaliteit

De voetbalbond FIFA heeft als beleid dat spelers niet meer mogen switchen van voetbalnationaliteit, als ze ouder zijn dan 21 jaar en minstens drie interlands hebben gespeeld. Bij Buffon is dat beide niet het geval. Kortom, als hij zich op tijd bedenkt, zou hij zich eventueel weer beschikbaar kunnen stellen voor Italië.

Harde kritiek op het Indonesië van Patrick Kluivert: 'Stelt natuurlijk helemaal niks voor' Indonesië stelde flink teleur in het WK-kwalificatieduel tegen Australië. Het debuut van Patrick Kluivert liep uit op een fiasco met een 5-1 nederlaag. Robert Maaskant vindt 'de hype' rondom Indonesië zwaar overdreven. "Deze spelers hadden niet voor Indonesië gekozen als ze in het Nederlands elftal hadden gespeeld."