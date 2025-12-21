PSV dreigt Joey Veerman deze winter te verliezen aan Fenerbahçe. De Turkse topclub, die momenteel tweede staat in de Süper Lig, zou volgens ingewijden bereid zijn de afkoopclausule in zijn contract te lichten. Fenerbahce zou rond zo'n twintig miljoen euro moeten neerleggen. "Dat kunnen ze daar wel betalen", lacht Jeremain Lens in gesprek met Sportnieuws.nl.

De oud-international reageert enthousiast op de mogelijke overstap van Veerman. "Het Turkse voetbal is écht upcoming. In mijn tijd speelden er ook grote jongens, maar dat was eigenlijk steeds één grote naam bij een club", zegt Lens, verwijzend naar spelers als Wesley Sneijder bij Galatasaray en Robin van Persie bij Fenerbahce. "Nu zie je gewoon vier tot vijf grote namen én dat ze echt grote transfersommen kunnen betalen. Dat maakt de competitie héél aantrekkelijk."

Europese prestaties van Turkse clubs

Lens wijst ook op de sterke prestaties van Turkse clubs in Europa. Galatasaray presteert momenteel beter dan Ajax en PSV in de Champions League, terwijl Fenerbahçe in de Europa League boven Feyenoord, FC Utrecht en Go Ahead Eagles staat. "Het is gewoon écht een mooie stap voor Veerman. Er wordt vaak gezegd dat je uit beeld raakt bij Oranje, maar dat is nu bij PSV toch ook al het geval? Voor hem is het financieel én sportief goed."

In Istanboel zou Veerman bovendien een duizelingwekkend salaris kunnen verdienen. "Dat is gewoon héél belangrijk voor een voetballer. Velen zullen het er niet mee eens zijn, maar hij kan zichzelf onafhankelijk voetballen en kan daar een prachtig leven met zijn gezin hebben. Als een speler het Nederlands elftal heeft gehaald en er langzaam uit verdwijnt... Dan kan ik me voorstellen dat je dat niet meer als prioriteit ziet in de keuzes die je verder in je carrière gaat maken. Ik denk dat hij nu ook gewoon aan zijn eigen belang heeft gedacht."

'Dan verlies je vaker dan dat je wint'

Met deze mogelijke overstap lijkt Veerman in zijn hoofd geen rekening te houden met een toekomstige droomtransfer naar een Europese topcompetitie. De Volendammer uitte vorig jaar zijn twijfels over de wens van Olivier Boscagli om naar Brighton te gaan, omdat hij die keuze zelf niet zou maken en liever voor prijzen zou blijven strijden. Dat vindt Lens begrijpelijk. "Hij zou zeker in Engeland, Spanje of Duitsland kunnen spelen, maar dan niet in de top drie. We moeten realistisch zijn: clubs als Barcelona en Real Madrid gaan niet komen. Hij zou bij clubs als Brentford terechtkomen en dan speel je in de middenmoot. Dan verlies je vaker dan dat je wint, terwijl je bij Fener voor de prijzen gaat spelen."

Lens speelde zelf ook in de middenmoot van Engeland bij Sunderland en weet uit ervaring dat het niet altijd even makkelijk is. "Ik zou ook eerder voor de prijzen willen spelen", vervolgt de ex-buitenspeler, die bovendien écht een uitdaging voor Veerman ziet in Istanboel. "Fener is al elf jaar geen kampioen meer geworden, maar dit seizoen staan ze er goed voor”, aldus Lens. De club volgt Galatasaray op slechts drie punten. “Daar zit écht wel een behoorlijke uitdaging, maar dit jaar kan het écht.”

Lens speelde zelf zes jaar in de Süper Lig voor Fenerbahce, Besiktas en Fatih Karagümrük. Hij garandeert Veerman een mooie tijd, mits hij zijn voeten laat spreken. "Nou, ik kan je vertellen: het is fantastisch om in Turkije te voetballen. En ik denk dat jongens als Sneijder en Van Persie die mening ook zullen delen. Veerman gaat een fantastische tijd tegemoet, mits hij presteert”, zegt de oud-speler van Fenerbahce, Besiktas en Fatih Karagümrük. "Dan ben je de koning. Als het minder gaat, ga je het ook merken."