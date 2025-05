'Zwaar dronken' Duitse voetballer in elkaar geslagen kort voor belangrijk duel

FC Köln-speler Tim Lemperle is afgelopen weekend mishandeld tijdens het uitgaan. Het incident zou de spits een gebroken neus en een snijwond in het gezicht hebben opgeleverd. Het komt op het slechts mogelijk moment.

De mishandeling zou zondag diep in de nacht hebben plaatsgevonden, meldt de Duitse krant Bild. Een slechter moment is bijna onmogelijk, want Köln speelt komend weekend een belangrijke wedstrijd om promotie naar de Bundesliga. Zondag komt FC Kaiserslautern op bezoek.

Feestende spelers Bayern München ontvangen kritiek na Ibiza-reis: 'Banen staan op het spel' Een groep spelers van Bayern München heeft kritiek gekregen omdat zij het kampioenschap zijn gaan vieren op Ibiza. De Duitse krant Bild schrijft dat het team per privéjet naar het feesteiland is afgereisd. Zaterdag speelt de club 'gewoon' nog een competitiewedstrijd.

Mishandeling

"We zijn op de hoogte van het incident. Tim werd zondagavond vroeg fysiek mishandeld en liep daarbij gezichtsletsel op. Op basis van de huidige informatie is het onwaarschijnlijk dat hij volgende week zondag speelklaar zal zijn", vertelt Köln-voorzitter Thomas Kessler. Lemperle maakte dit seizoen tien doelpunten in de 2. Bundesliga.

Volgens Bild was de 23-jarige voetballer op stap met een vriend en oud-teamgenoot. Hij zou tot in de late uurtje van de nacht feest hebben gevierd in een club in Keulen. Op een gegeven moment ontstond er onenigheid met een andere groep. De 'zwaar dronken' Lamperle kreeg ruzie met een van de andere gasten.

Belgische amateurvoetballer levenslang geschorst na ernstige mishandeling met grote gevolgen Een 30-jarige amateurvoetballer in België is levenslang geschorst nadat hij zijn tegenstander bewusteloos schopte tijdens een veteranenwedstrijd eind april. Het strenge oordeel volgt na ernstig letsel bij het slachtoffer en gebrek aan schuldinzicht.

Ziekenhuis

Toen hij de club verliet werd de voetballer opgewacht en mishandeld. Lemperle bracht zondagnacht door in het ziekenhuis, waardoor hij maandagmiddag afwezig was op de training. De politie doet onderzoek naar het incident.

Bayern München neemt afscheid van clubicoon Thomas Müller, maar zijn vrouw schittert door afwezigheid Een staande ovatie, 75.000 juichende fans en een indrukwekkend eerbetoon aan zijn imposante erelijst: Bayern München nam zaterdagavond afscheid van Thomas Müller. De 35-jarige Bayern-legende speelde tegen Borussia Mönchengladbach zijn laatste thuiswedstrijd voor de club waarvoor hij maar liefst 25 jaar lang uitkwam. Alles en iedereen was erbij, behalve zijn vrouw Lisa.

Belangrijke wedstrijd

De wedstrijd tegen Kaiserslautern is van groot belang voor Köln. Een punt is genoeg om promotie te verzekeren, maar bij verlies komt de ploeg van trainer Friedhelm Funkel in de problemen. SV Elversberg en Paderborn staan op drie punten achterstand ten opzichte van Köln.

De afwezigheid van Lemperle is voor de club uit Keulen een groot gemis, maar niet per se voor de voetballer zelf. Hij vertrekt komende zomer naar Hoffenheim, die met één wedstrijd te gaan net boven de nacompetitiestreep staan in de Bundesliga.

Alles over Bundesliga

Check hier het laatste nieuws over de Bundesliga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.