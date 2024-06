08:10 , 19-06-2024 / Laatste Update: 12:12, 19-06-2024

Kroatië en Albanië treffen elkaar vandaag in Groep B voor hun tweede wedstrijd op dit EK voetbal. De aftrap is om 15.00 uur. Volg het duel via ons liveblog op de voet.

Speelschema, uitslagen en stand EK 2024, groep B | Titelverdediger Italië neemt met Spanje afstand in 'Poule des Doods' De loting voor grote toernooien levert altijd een zogenaamde 'Poule des Doods' op en ook op het EK is er deze zomer zo'n groep. Titelverdediger Italië speelt in Groep B namelijk tegen Spanje en Kroatië, de finalisten van de afgelopen Nations League. Albanië completeert de groep.