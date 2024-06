LIVE EK 2024 | Leipzig kleurt oranje, Nederland klaar voor kraker met Frankrijk

06:32 , 21-06-2024 / Laatste Update: 07:02, 21-06-2024

Voor het Nederlands elftal staat op het EK voetbal vanavond de kraker met Frankrijk op de rol. Opnieuw zijn tienduizenden oranje fans naar Duitsland afgereisd om de ploeg van Ronald Koeman te steunen. De aftrap is om 21.00 uur in Leipzig. Volg de clash uit Groep D via ons liveblog op de voet.

Masker Mbappé



Kylian Mbappé houdt de gemoederen de laatste dagen flink bezig. De sterspeler van Frankrijk is een vraagteken voor de wedstrijd tegen Nederland vanwege een gebroken neus. Mbappé liet een masker aanmeten, maar deze mag hij helemaal niet dragen van de UEFA.



Vermoedelijke opstelling



Welke elf spelers stuurt bondscoach Ronald Koeman tegen Frankrijk het veld in voor Oranje? Het lijkt erop dat hij ten opzichte van het eerste duel met Polen geen wijzigingen gaat doorvoeren.

Leipzig kleurt oranje



Duizenden oranje fans arriveerden donderdag al in Leipzig om een feestje te bouwen. De gekte zal vandaag alleen maar verder toenemen. Het oranje feest begint officieel om 13.00 uur. waarna om 17.30 uur de oranjemars naar het stadion begint.