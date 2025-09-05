Alweer is het record verbroken van duurste voetbalster ter wereld. Grace Geyoro is voor 1,65 miljoen euro gekocht door London City Lionesses. PSG ontvangt dat bedrag.

De 28-jarige middenvelder heeft voor vier jaar getekend bij de club, die nieuw is in de hoogste Engelse vrouwendivisie. Eigenaar is de steenrijke Amerikaanse zakenvrouw Michele Kang.

Geyoro wordt ploeggenote van de Nederlandse international Daniëlle van de Donk. De Française speelde in haar carrière bijna 270 wedstrijden voor PSG, waarin ze 54 keer scoorde. Ze speelde 103 interlands, waarin ze 22 keer een doelpunt maakte.

Beste speelster

"Ze is een van de beste speelsters ter wereld", zei coach Jocelyn Precheur van London City. "Ze heeft een geweldige carrière, maar ze wordt nog steeds onderschat. Ik wist meteen dat het een geweldige kans voor de club zou zijn om zo'n goede speler binnen te halen."

London City are delighted to announce the deadline day signing of Grace Geyoro🦁🩵



Subject to the completion of the regulatory processes. pic.twitter.com/7yb9vZAP1h — London City Lionesses (@LC_Lionesses) September 5, 2025

In augustus 2025 werd het vorige record neergezet. De Mexicaanse Lizbeth Ovalle ging voor 1,28 miljoen euro van Tigres naar het Amerikaanse Orlando Pride.

Women's Super League

London City Lionesses promoveerde vorig seizoen van de tweede naar de eerste Engelse klasse, oftewel de Women's Super League. In die competitie is het de enige onafhankelijke vrouwenvereniging, wat wil zeggen dat het niet de vrouwentak is van een club met ook een mannenteam. In Nederland is afgelopen week ook zo'n club professioneel geworden: HERA.

HERA gaat op 7 september naar AZ voor de allereerste wedstrijd op het hoogste niveau. Op 21 september staat de eerste thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle op het programma. HERA speelt alle thuisduels bij de amateurs van AFC in Amsterdam.