Het vrouwenvoetbal ontwikkelt zich razendsnel, met een ongekende groei qua kijkcijfers en stadionbezoek. Toch heeft Nederland nog een flinke weg te gaan, ziet Barbara Barend. De sportjournaliste en mede-oprichter van vrouwenclub Hera United vertelt over barrières, doorbraken en waarom investeren in vrouwenvoetbal geen liefdadigheid is, maar pure noodzaak.

Barend is vooral héél blij met alle positieve geluiden rondom het vrouwenvoetbal in Nederland. "De kijkcijfers zijn écht exponentieel aan het toenemen, samen met mensen die naar het stadion gaan", zegt Barend enthousiast. Wereldwijd is de impact van deze groei ongekend. Ze vergelijkt de opmars zelfs met sporten als basketbal in de Verenigde Staten. "Als je naar de vrouwen NCAA-basketball in Amerika kijkt… dat trekt gewoon meer kijkcijfers dan mannen-NBA."

Potentieel van vrouwenvoetbal

Onderzoeken voorspellen dat vrouwenvoetbal snel één van de populairste sporten wordt. De reden? "Er wordt meer geïnvesteerd… Ja, en dan is het bewijs daar dat mensen ook echt gaan kijken. En dat er een enorme doelgroep voor is." Het idee dat vrouwen een minderheid vormen, noemt ze achterhaald: "Het is meer dan de helft van de bevolking. Het is een enorme commerciële potentie. En ik denk dat heel veel mensen dat zien."

'Voetbal was medisch onverantwoord'

Zelf was voetbal in haar jeugd allesbehalve vanzelfsprekend. "Toen ik zes was, mocht ik niet voetballen. Het was als meisje medisch onverantwoord om op je zesde te voetballen, was de verklaring van de KNVB. Het mocht pas op je achtste en jongens wél op hun zesde." Ze streed voor haar plek. "Toen hebben we de KNVB gedaagd. Ik heb mijn eigen verdediging ook gedaan. Uiteindelijk werden de regels aangepast en mocht ik alsnog voetballen, tussen de jongens."

Tranen bij Ajax Vrouwen-debuut

Hoe het nu is veranderd, raakt haar nog steeds. "Ik had écht niet gedacht dat ik ooit een vrouwenelftal van Ajax ging meemaken. Toen de Ajax Vrouwen hun eerste wedstrijd speelde, had ik net mijn zoontje gekregen... Ik zei tegen hem: vriend, dit moet je meemaken. Wij gaan samen naar de eerste wedstrijd van Ajax Vrouwen. Toen heb ik wel een traantje gelaten."

Erkenning voor pioniers blijft belangrijk

Volgens de dochter van journalist Frits Barend mogen we de grondleggers van het vrouwenvoetbal niet vergeten. "De meiden van nu kunnen echt floreren op de schouders van zoveel vrouwen die ze voor zijn gegaan. Er waren vrouwen die illegaal speelden, en zelfs tegen verboden in. Daarna krijg je de eerste die met niks het allemaal hebben opgebouwd... de generatie Daphne Koster en Anouk Hoogendijk, onder leiding van Vera Pauw. En nu kan mijn dochter zelfs dromen van het profvoetbal, jeetje wat cool", vervolgt ze lachend.

Investeren geen bijzaak, maar bittere noodzaak

Toch zijn de uitdagingen in Nederland nog steeds groot, ondanks het potentieel en de groeiende interesse. "We zijn er in Nederland nog niet. Dat is natuurlijk ook een reden waarom wij Hera United zijn begonnen, want je ziet dat het heel vaak bij clubs nog bijzaak is", doelt Barend onder meer op het recente bericht dat Fortuna Sittard stopt met vrouwenvoetbal. "Dan lukt het niet en wordt het vrouwenvoetbal geschrapt. Dat moet veranderen, al weet ik dat het voor het mannenvoetbal zelfs al moeilijk is om hun hoofd boven wat te houden qua begroting."

Barend noemt Arsenal als lichtend voorbeeld: “Ze zijn echt heel begaan met het vrouwenvoetbal, dus hebben een eigen sportief en commercieel directeur, een eigen sponsormanager. Daaraan zie je: als je investeert, groeit het vrouwenvoetbal snel", zegt ze. Dit seizoen won Arsenal zelfs de Champions League Vrouwen, mét Renée Slegers als coach en Daphne van Domselaar in het doel.

Zelfstandige clubs heeft de toekomst

Zelfstandigheid is volgens haar het antwoord. "Eigenlijk moeten de vrouwenteams een soort eigen bedrijfje worden. En dan kan je het serieus laten groeien." Zolang er geld ontbreekt, blijven speelsters aangewezen op een onkostenvergoeding. "Wij, met Hera United, denken dat je die cirkel wel kan doorbreken door eerst te investeren. Dan wordt de kwaliteit beter, komen er meer mensen én meer sponsors. Nou, zo gaat het vliegwiel draaien", besluit Barend.

