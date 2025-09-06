Xander Czaikowski, ex-directeur van PEC Zwolle, houdt zich tegenwoordig bezig met het opkopen van clubs met de Estrella Football Group en vervult een adviserende rol bij HERA United. Hij merkt op dat er bij sponsoren een opvallend verschil is tussen de eerste vrouwelijke profclub en traditionele clubs met een vrouwentak.

Czaikowski richt zich op het begeleiden van het management van HERA United. "Marieke Visser, Barbara Barend en Susan van Geenen runnen de club. Ik ben op de achtergrond betrokken, omdat ik meer ervaring heb binnen de voetballerij. Dat maakt het voor hun makkelijker om bepaalde beslissingen te nemen", licht hij toe in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. "Binnen de voetballerij zijn heel veel regeltjes waar je aan moet houden die niet gebruikelijk zijn in het normale bedrijfsleven, die moet je maar net weten."

Innovatieve club

HERA United kiest voor een duidelijke, nichegerichte strategie. Host Robert Maaskant vraagt zich af of de eerste vrouwelijke profclub het dan ook wezenlijk anders aanpakt dan 'traditionele clubs met allerlei schulden en kapitaal van buitenaf'. Czaikowski ziet een groot verschil en wijst vooral op bepaalde sponsoren. "Als je bij HERA investeert als sponsor, dan gaat het naar de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal en dat vinden heel veel bedrijven heel belangrijk", legt Czaikowski uit.

'Sponsoren waren terughoudend'

Ter illustratie haalt hij zijn tijd bij PEC Zwolle aan. "Als je toen als sponsor binnenkwam en zei: ik wil graag de vrouwen sponsoren, omdat ik dat vind passen bij mijn merk, dan kon je dat wel sponsoren maar dan ging het in de totale BV. Daar waren heel veel sponsoren juist terughoudend."

Belang van een boegbeeld

Tijdens de podcast werd ook een interessante stelling voorgelegd: heeft HERA United een boegbeeld nodig, zoals Lieke Martens? Czaikowski was resoluut in zijn antwoord. "Ik vind dat een ambassadeur voor een voetbalclub altijd heel welkom is, zoals Bram van Polen dat voor PEC Zwolle was. Op heel veel vlakken helpt je dat, dus ik zou elke club wel aan willen raden om een type als Lieke Martens aan te trekken", adviseert Czaikowski.

Begin van een nieuw tijdperk

Zondag speelt HERA United haar allereerste wedstrijd in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. De club trapt af met een uitwedstrijd tegen AZ. Algemeen directeur Susan van Geenen sprak haar enthousiasme uit. "We zijn ongelooflijk trots op iedereen die ons in de afgelopen jaren onvoorwaardelijk heeft gesteund om onze missie mogelijk te maken. We kunnen niet wachten om bij te dragen aan een duurzame, innovatieve en inclusieve voetbalindustrie."

