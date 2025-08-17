De Schotse Skye Stout is plots een van de bekendste voetbalsters uit haar land geworden. De speelster kreeg het online hard te verduren nadat ze getroffen werd door pesterijen om haar uiterlijk. Ze tekende haar eerste profcontract, waarna Kilmarnock de aankondogingspost verwijderde. Ze ontving grote steun én beleefde een prachtig debuut.

De transfer van de talentvolle voetbalster werd vorige week aangekondigd op de sociale media van de Schotse club. Maar daar was een dag later niets meer van terug te zien. De middenveldster komt over uit de jeugdopleiding van Celtic.

Acne

Een prachtig moment voor een jonge voetbalster. Althans, dat zou je zeggen. Stout kreeg te maken met pesterijen en respectloze reacties onder de aankondiging. De 'fans' maakten de acne in het gezicht van de voetbalster belachelijk. Het vrouwenelftal van Kilmarnock besloot de post te verwijderen.

Het ging om deze post, die inmiddels niet meer te zien is op de clubpagina's:

Kilmarnock have been forced to delete a new signing post and video because some sad and pathetic grown “men” thought it was cool to make comments on her skin condition on what should have been the happiest day of her life, signing her first professional contract 😢



Happiness has… pic.twitter.com/ouf9MG5guu — Football Factly (@FootballFactly) August 15, 2025

De nare reacties bereikten ook Stout, die haar sociale media op verborgen zette en foto's verwijderde. De club in de op één na hoogste divisie van Schotland heeft nog niet gereageerd op de situatie.

Grote steun

Een post op X (voorheen Twitter) over de situatie gaat viraal. Hierin wordt de voetbalster gesteund: ' Laten we Skye Stout wat liefde geven namens de hele voetbalgemeenschap en haar een succesvolle toekomst wensen'. Het bericht is ruim dertigduizend keer geliked en krijgt duizenden reacties. 'Je hebt al meer bereikt dan die zielige losers', schrijft één van hen.

Zelfs op het Instagram-account van het mannenteam, waar Nederlander Djenairo Daniels onder contract staat, wordt onder verschillende posts gereageerd. 'Forza Skye, we houden van je!', schrijft een fan. 'Ik hoop dat je een prachtige carrière hebt, Skye!', laat een ander weten. 'Wanneer gaan jullie our girl Skye Scout plaatsen? Dankzij haar ben ik nu fan van jullie'.

Doelpunt

Het seizoen van de Kilmarnock Ladies begon zondag 17 augustus met een wedstrijd tegen St. Johnstone. Daar wist ze meteen te scoren. In de 37ste minuut was Skye goed voor de 4-0.