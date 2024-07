Engelse keeper Jordan Pickford kreeg andere achternaam vanwege pesterijen

Jordan Pickford staat woensdagavond onder de lat als keeper van Engeland in de halve finale van het EK tegen Nederland. Maar op zijn rug had een andere achternaam kunnen staan, als zijn vader de originele had behouden. Maar vanwege pesterijen werd de achternaam van de familie Pickford minimaal aangepast.

De keeper werd in maart 1994 geboren als zoon van Lee en Sue Pickford. Zijn vader groeide op als Lee Pigford, maar besloot die achternaam te veranderen. Senior werd constant 'piggy' genoemd, oftewel varkentje. Lee wilde volgens The Sun niet dat zijn kinderen dat ook overkwam, dus veranderde hij de 'g' in 'ck'.

Het geheime wapen van keeper Jordan Pickford: Oranje moet penalty's voorkomen tegen Engeland Engeland had de grootste moeite met het taaie Zwitserland in de kwartfinale van het EK. Uiteindelijk liep het uit op penalty's. Jordan Pickford was de grote held, maar hij had ook wat hulp. En wel van zijn waterfles.

Volg Nederland - Engeland via ons liveblog op de voet, met uitgebreide statistieken, de opmerkelijke zaken uitgelicht en alle reacties.

Opa nog wel Pigford

In tegenstelling tot de rest van de familie heet opa nog wel Pigford met de achternaam. Hij is maar wat trots dat zijn zoon in de Engelse nationale ploeg voetbalt. "Ik ben in de wolken voor hem. Ik had nooit gedacht dat hij voor Engeland zou spelen. Hij schept niet op of zo. Als hij thuiskomt, is hij hetzelfde als normaal. Het is eigenlijk een rustige jongen", zei opa Pigford in 2018 voorafgaand aan het WK 2018 tegenover MailOnline.

Pickford vervulde eerder dit EK een heldenrol in de kwartfinales. In de wedstrijd tegen Zwitserland had de keeper van Everton zijn hele bidon volgeplakt met spelersnamen van de tegenstander. Wat bleek: achter iedere naam stond in welke hoek hij moest duiken bij een eventuele penaltyserie. Hij pakte een strafschop van Manuel Akanji, waardoor Engeland doorging. In de halve finale tegen Nederland moest hij vissen door een schitterende knal van Xavi Simons.

Alles over EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.