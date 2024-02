Windsurfer Kiran Badloe na mislopen olympisch ticket: 'Ongelooflijk stom'

Windsurfer Kiran Badloe kan fluiten naar de Olympische Spelen 2024 te Parijs. Niet de 29-jarige Almeerder, maar de 24-jarige Hoofddorper Luuc van Opzeeland doet mee aan de wedstrijd in de klasse iQFoil.

Badloe was in 2021 toch zo dominant bij de Zomerspelen in Beijing? Klopt, hij was zelfs al voor de medal race kampioen, maar dat was in de RS:X-klasse. En komende zomer gaat het dus om iQFoil. Het grote verschil is dat surfers bij foilen staan op een surfplank die door een foil boven het water zweeft.

Stom

Tegen de NOS vertelt Badloe wat er mis ging in de laatste race. Zijn plank kwam door een verkeerde manoeuvre onder water. "De snelheid ligt er dan uit, terwijl iedereen met een goede snelheid doorvaart. Dan word je op één ding afgerekend. Iets wat normaal altijd goed gaat, weet ik op het moment supreme, wanneer het telt, niet goed uit te voeren. Dat is ongelooflijk stom."

Voor de kop slaan

Hij treurt: "Ik kan mezelf wel op mijn kop slaan. Ik heb mezelf op mijn kop geslagen. Ik baal ervan hoe slecht ik deze race heb gevaren." Na de mislukte race ging hij even een eindje verderop varen om het stilletjes te verwerken. "Ik heb mezelf aangekeken en vroeg aan mezelf: "Waar ben je mee bezig?" Het doet pijn. Ik wilde heel graag naar de Olympische Spelen. Een andere Nederlander is nu veel beter."

