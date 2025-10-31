De komst van Wout Poels is voor Bas Tietema zijn wielerploeg Rockets meer dan een transfer — het is een volgende stap richting de ultieme droom: een startplek in de Tour de France van 2026. De 38-jarige Limburger brengt niet alleen ervaring en klasse, maar ook het geloof dat de jonge ploeg écht klaar is voor het hoogste podium.

"Wout is niet hier gekomen om het rustig aan te doen", vertelt Tietema in gesprek met In de Leiderstrui. "Vanaf het eerste moment was duidelijk dat hij all-in wil gaan, niet voor een laatste rondje. Die mentaliteit past perfect bij ons. Het schetst een duidelijk beeld van waar we naartoe gaan, nu we iemand met deze ervaring en honger in het team hebben."

Ervaring die nog ontbrak

De Rockets - die volgend jaar verdergaan als Unibet Rose Rockets - barsten van het talent, maar soms ook van onervarenheid. Een ervaren kopman die de koers kan lezen en rust brengt, ontbrak nog. "Wij hebben een vrij jonge en onervaren groep, en die ervaring missen we nog een beetje", zegt Tietema. "Met Wout halen we zo’n renner binnen. Tegelijkertijd kan hij ook nog mooie wedstrijden winnen."

Dat Poels nog lang niet uitgeblust is, liet hij zelf al duidelijk merken in het persbericht waarin zijn komst werd aangekondigd. "Ik ben hier niet om af te bouwen", zei hij. "Ik ben hier om alles te geven voor nog één vol seizoen. Ik houd nog steeds van koersen en heb nog altijd datzelfde vuurtje in me als de weg omhoog gaat. De energie van deze ploeg is precies waar ik naar zocht."

Van YouTube naar Tour-ambitie

De formatie van Tietema begon ooit als een YouTube-project, maar ontwikkelde zich razendsnel tot een ploeg met internationale ambities. De komst van Poels volgt kort op die van topsprinter Dylan Groenewegen, waarmee de Rockets opnieuw een gevestigde naam aan zich weten te binden.

"Het klimniveau ligt natuurlijk heel hoog in de WorldTour", vertelt Tietema. "Met iemand als Wout kunnen we jonge jongens laten meegroeien. Hij weet precies wat er nodig is om op dat niveau te presteren. We kunnen veel plezier aan elkaar beleven, ook met sportieve prestaties."

Poels als sleutel richting de Tour

De ploeg mikt vol op een wildcard voor de Tour de France van 2026 - een droom die met de komst van Poels dichterbij lijkt dan ooit. "We bekijken het samen jaar per jaar, en dat past ook bij Wout", klinkt de voormalig profrenner. "Hij zegt zelf: ik wil er 110 procent voor gaan. En dat is precies de instelling die we nodig hebben."

Met zijn ervaring - ritwinsten in zowel de Tour de France als de Vuelta a España, én winst in Luik-Bastenaken-Luik - geldt Poels als de ideale mentor voor de jonge Rockets. Tegelijkertijd krijgt hij de vrijheid om zelf nog een keer te vlammen. Of de ploeg straks daadwerkelijk in de Tour van start mag, is nog even afwachten. Maar één ding staat vast: met een renner als Poels in de gelederen is de Tour-droom van Tietema springlevender dan ooit.