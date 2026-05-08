Anna van der Breggen heeft vrijdag op heroïsche wijze de zege gepakt in de zesde etappe van de Vuelta Femenina. In een rit met veel hoogtemeters en finish bergop was de Nederlandse de allerbeste. Zij toonde opnieuw aan nog altijd tot de beste rensters te behoren, zelfs na een jarenlange pauze. En dat terwijl ze zich aan het begin 'niet goed voelde'.

De zesde etappe van de Vuelta Femenina beloofde vooraf al het nodige spektakel. Met liefst 2100 hoogtemeters mochten de rensters bovendien flink aan de bak. De rit vanuit Gijón naar Alto Les Praeres de Nava was amper een moment vlak en eindigde met een loeizware klim richting de finish. De percentages kwamen op sommige momenten zelfs tot ver boven de 20 procent.

Loodzware bergrit

In de voorlaatste etappe van de Spaanse etappekoers zou de spanning pas echt in de wedstrijd komen. In de openingsfase ontstonden er diverse groepjes, zowel voor als achter het peloton. Toch werden de vroege vluchters nog voor de slotklim alweer ingerekend en was het de beurt aan de beste vrouwen in koers, waaronder Anna van der Breggen.

Nog voor een kletsnatte beklimming moest Lotte Kopecky, draagster van de rode trui en teamgenoot van Van der Breggen, al lossen. Daardoor konden alle toprensters de leiderstrui van haar overnemen. Na een lang duel met meerdere aanvallen bleef Van der Breggen uiteindelijk als laatste over. De 36-jarige Zwolse was de jonge Spaanse Paula Blasi, die onlangs nog de Amstel Gold Race won, te sterk af en pakte zowel de ritwinst als de rode trui. Marlon Brunel uit Frankrijk eindigde als derde op een halve minuut achter de Nederlandse winnares.

Na afloop was Van der Breggen trots, maar behoorlijk uitgeblust. " Het begon supersteil en het eindigde supersteil en ik was van plan om gewoon tempo te rijden, maar op een gegeven moment merk je dat het te steil wordt. Het was een heel zware dag, ik was de hele dag aan het vechten. Ik voelde me aan het begin van de rit niet goed en had nog last van de val van gisteren, maar naarmate de rit vorderde voelde ik me steeds beter worden."

Valpartij

Donderdag waren er nog zorgen rond de ervaren Van der Breggen, die in 2022 stopte als profrenster maar in 2025 na drie jaar pauze weer terugkeerde. Toen kwam ze immers ten val, maar de schade leek vrijdag dus wel mee te vallen. Op het eerste oog had ze weinig last, en schenkt ze haar ploeg SD Worx andermaal een overwinning. Die formatie wint nu voor de derde keer op rij.

Zaterdag staat er nog één etappe op de planning in de Ronde van Spanje. Maar ook dan wordt het ongekend afzien voor de rensters. Dan staat immers de beklimming van de mythische Angliru op het programma. De voorsprong van Van der Breggen is minder dan een halve minuut op Blasi, waardoor het zeker nog geen uitgemaakte zaak is dat ze ook het eindklassement wint.

