De schrik was behoorlijk groot bij wielerminnend Nederland. Dylan Groenewegen kwam vlak voor de finish in de openingsrit van de Giro d'Italia hard ten val en kwam met ogenschijnlijk veel pijn over de finish. Zijn ploeg Unibet Rose Rockets hield hun hart vast, maar kwam later met een hoopvolle update.

De dag van vandaag had zo mooi moeten worden voor de Unibet Rose Rockets. Ze maakten vrijdag immers hun debuut in een grote ronde, de Giro d'Italia, en hadden direct de eerste etappe met roze omcirkeld. Immers heeft de ploeg met Dylan Groenewegen een topsprinter in de gelederen, die een grote kans had op het roze. Maar inmiddels is bekend dat hij, met veel collega's, hard ten val kwam. Zijn situatie is nu lastig in te schatten, zo zag ook sprintcoach Marcel Kittel.

'Naar het ziekenhuis'

Vlak na de finish sprak Eurosport met Tomas Kopecky, de Tsjechisch-Nederlandse teamgenoot van de geplaagde Groenewegen. "We hebben nog niets gehoord, maar Dylan was net wel bij de bus, dus dat is goed. Ik denk dat hij misschien wel naar het ziekenhuis moet voor onderzoek", liet de Tsjech na afloop optekenen.

'Hier moeten we van leren'

Bovendien kwam ook oud-topsprinter Kittel, die tegenwoordig de coach is van Groenewegen bij de Franse formatie met Nederlandse roots, met een enigszins geruststellende update. "Het zag er goed uit, van wat ik kon zien. Dylan kwam zelf bij de bus. We gaan hem controleren en ook in het hotel nakijken. Dan weten we meer. We moeten ervoor zorgen dat Dylan oké is, al heb ik hem nog niet gesproken, en dan gaan we ons focussen op de volgende kans." Het feit dat de Amsterdammer op eigen kracht over de finish kwam, lijkt een goed teken te zijn. Al wordt er wel gevreesd voor een polsblessure.

"Dag 1 van 21 zit erop nu en je hoopt altijd op de perfecte start. Dan wil je niet bij een val liggen", vervolgt Kittel. "Dat gebeurde nu wel, ook al was de focus goed. Ik heb de helft van de sprint gezien, tot ik hoorde dat er gevallen werd. We zaten er bij de bocht op 3,6 kilometer, maar zaten achter de valpartij rond plek tien. We moeten kijken hoe dat gebeurde. Hier moeten we van leren", besluit de Duitser, die dus nog zeker strijdvaardig is.

Iets later kwam de ploeg zelf met een nieuwe, hoopvolle update. "Door een valpartij in de finale kon ons team niet meer sprinten. Dylan was hierbij betrokken. Uit een eerste onderzoek bleek dat er geen ernstige problemen waren", zo stelt Unibet Rose Rockets. "In het hotel zal nog een onderzoek plaatsvinden. Zodra we meer weten, zullen we hier een update plaatsen."

