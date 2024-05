Autorijders krijgen duidelijk advies in Slovenië: 'Laat het racen aan Pogacar over'

Tadej Pogacar maakt tijdens zijn debuut in de Ronde van Italië veel indruk. Met maar liefst vijf ritzeges en de roze trui stevig om zijn schouders is hij dé grote man in de Giro. Dat maakt in zijn thuisland veel los. Sterker nog op de Sloveense snelwegen wordt de klasse van hun held ingezet om snelheidsduivels te ontmoedigen.

Dat Pogacar met hoge snelheid over de Italiaanse wegen scheurt wordt wel duidelijk in de Giro. Maar om zijn prestaties in te zetten om de veiligheid op de weg te verbeteren, die combinatie hadden we niet verwacht. Toch doken er vrijdag wel erg opvallende beelden op uit Slovenië via sociale media.

Op de matrixborden boven de Sloveense snelwegen verscheen namelijk een wel hele bijzondere tekst. "Laat het racen maar aan Pogacar over", stond er. Die boodschap was een verwijzing naar de dominante manier van koersen van de rozetruidrager in de Giro d'Italia. Daarmee proberen de autoriteiten autorijders te ontmoedigen om harder te rijden dan de maximale snelheid, zeker in de regen.

Unieke dubbel

De Sloveense veelvraat is hard op weg om zijn eerste eindoverwinning in de Giro d'Italia op zijn naam te schrijven. Echter stopt het daar niet voor Pogacar, want in de Tour de France staat zijn volgende grote doel klaar. Hij heeft als missie gesteld om de unieke dubbel Giro-Tour te winnen. Een pittige uitdaging die Marco Pantani voor het laatst voor elkaar kreeg in 1998. Wie weet kan Pogacar zijn naam aan deze erelijst toevoegen.